Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ferraz promove Baile 60+ com programação especial

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a Prefeitura, promoveu na última sexta-feira (13) o Baile 60+ Ferraz, evento voltado à valorização, integração e bem-estar da pessoa idosa. A atividade foi realizada na Associação Parque São Francisco, localizada na Rua Diomero Victor, 26, no Parque São Francisco, reunindo moradores em um momento de confraternização e convivência.
Esta iniciativa integra as ações desenvolvidas no município com foco na promoção da qualidade de vida, do envelhecimento ativo e do fortalecimento da participação social da população idos
Durante o evento, os participantes aproveitaram uma programação animada com música, dança e venda de comidas e bebidas, em um ambiente preparado para incentivar a interação, o convívio social e momentos de descontração. Aberto ao público, o baile também teve como objetivo estimular a socialização e fortalecer os vínculos comunitários, proporcionando oportunidades de lazer e entretenimento para os idosos da cidade.
De acordo com o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, iniciativas como essa são importantes para ampliar os espaços de convivência e participação social da terceira idade. “Promover momentos de lazer e integração é fundamental para valorizar a pessoa idosa e incentivar sua participação ativa na vida comunitária. O Baile 60+ é uma forma de reconhecer a importância desse público e proporcionar um ambiente de acolhimento, alegria e bem-estar”, destacou.