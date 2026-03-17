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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Assistência Social

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ferraz promove Baile 60+ com programação especial

Evento reuniu moradores em momento de lazer, integração e valorização da pessoa idosa no município.

17 março 2026 - 08h49Por de Ferraz
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ferraz promove Baile 60+ com programação especialConselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ferraz promove Baile 60+ com programação especial - (Foto: Vinicius Cavalcante / Secom FV)

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a Prefeitura, promoveu na última sexta-feira (13) o Baile 60+ Ferraz, evento voltado à valorização, integração e bem-estar da pessoa idosa. A atividade foi realizada na Associação Parque São Francisco, localizada na Rua Diomero Victor, 26, no Parque São Francisco, reunindo moradores em um momento de confraternização e convivência.

Esta iniciativa integra as ações desenvolvidas no município com foco na promoção da qualidade de vida, do envelhecimento ativo e do fortalecimento da participação social da população idos

Durante o evento, os participantes aproveitaram uma programação animada com música, dança e venda de comidas e bebidas, em um ambiente preparado para incentivar a interação, o convívio social e momentos de descontração. Aberto ao público, o baile também teve como objetivo estimular a socialização e fortalecer os vínculos comunitários, proporcionando oportunidades de lazer e entretenimento para os idosos da cidade.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, iniciativas como essa são importantes para ampliar os espaços de convivência e participação social da terceira idade. “Promover momentos de lazer e integração é fundamental para valorizar a pessoa idosa e incentivar sua participação ativa na vida comunitária. O Baile 60+ é uma forma de reconhecer a importância desse público e proporcionar um ambiente de acolhimento, alegria e bem-estar”, destacou.

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