Consórcio conclui Fórum Internacional com foco no 1° Prêmio Inova Educação

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) encerrou o 5° Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê com a participação de convidados e especialistas que discutiram a alfabetização de crianças nos anos iniciais do ensino. Agora, as cidades participantes se preparam para o 1º Prêmio Inova Educação, que o consórcio promoverá em novembro para reconhecer as melhores iniciativas de “Alfabetização na Idade Certa”.

Ao longo dos cinco encontros do Fórum Internacional, diversos especialistas discutiram as mais variadas vertentes da alfabetização de crianças. A última sessão foi promovida nesta terça-feira (24) e contou com a presença da vice-presidente do Departamento de Organização e Liderança da Teachers College, Universidade de Columbia, EUA, Sonya Douglas, que apresentou a palestra “Alfabetização: Equidade, inclusão e diversidade”.

“Nosso Fórum de Educação tomou grandes proporções e é uma referência para outras regiões do Estado. Na área educacional, a troca de experiência e a atualização constante dos docentes são essenciais para apresentar o melhor resultado na ponta, para os nossos estudantes. Por isso, lançamos o Prêmio Inova Educação, uma forma de reconhecer os profissionais que estão no dia a dia da sala de aula e compartilhar as iniciativas de sucesso que podem ser replicadas em outras cidades”, ressaltou a coordenadora da Câmara Técnica de Educação do Condemat+, Silvana Nascimento, secretária de Educação de Salesópolis.

O fórum promovido pelo consórcio, e organizado pelo Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA), reuniu virtualmente cerca de cinco mil docentes nas últimas semanas. A área do Condemat+ conta com cerca de 270 mil estudantes nas redes municipais de educação. “Foi um prazer aprender mais sobre o Brasil, a educação brasileira e o excelente trabalho que tem sido feito em relação às questões de raça e equidade racial. Venho falar sobre a alfabetização com foco na diversidade, equidade, inclusão e a significância de uma educação culturalmente relevante para os jovens, assim como podemos usar essa abordagem em todos os níveis”, explicou a especialista norte-americana.