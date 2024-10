Consórcio lança projeto Coração Feminino em parceria com a Socesp

Neste Outubro Rosa, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) lançará o projeto Coração Feminino. A iniciativa, em parceria com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), nasce com o objetivo de impulsionar ações de conscientização sobre a importância da prevenção de doenças cardíacas em mulheres. O evento de lançamento será no próximo dia 31, às 9h30, no Polo de Inovações e Projetos Avançados (Pipa Hub), em Mogi das Cruzes.

Hoje, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte de mulheres no Brasil e no mundo. Elas matam duas vezes mais que todos os tipos de câncer, incluindo o de mama. Segundo dados da SOCESP, em 60 anos, a proporção de mortes por problemas cardíacos em mulheres aumentou 37%. Jornadas exaustivas com trabalho, cuidado com a família e afazeres domésticos elevam os níveis de estresse que, aliado ao sedentarismo e à má alimentação, compromete a saúde do coração.

“Tivemos uma parceria de sucesso com a Socesp no projeto Infarto, que mobilizou as equipes de saúde dos municípios e impactou positivamente nas nossas estatísticas. Agora, temos essa nova iniciativa com um olhar direcionado para a mulher, que é maioria no nosso território, se desdobra em várias atividades e que, muitas vezes, tem suas queixas de saúde menosprezadas”, alerta a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat+, Adriana Martins.

Apesar de alguns fatores genéticos retardarem o aparecimento das doenças cardiovasculares nas mulheres, elas são mais suscetíveis aos fatores de risco para o coração, como colesterol elevado, diabetes, hipertensão, tabagismo e distúrbios psicossociais, por exemplo.

A parceria para o projeto Coração Feminino no território do Condemat+ prevê intercâmbios, compartilhamento de experiências e, principalmente, ações de conscientização.