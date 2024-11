Consórcio recebe novos prefeitos em agenda de transição

A direção do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) recebeu na terça-feira (5) os prefeitos eleitos para uma primeira agenda de transição. Das 14 cidades consorciadas, seis delas – Guarulhos, Igaratá, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano - terão novos prefeitos a partir de 2025, o que representa uma renovação de 40% do quadro atual do Conselho de Prefeitos. O encontro teve como objetivo principal a apresentação dos programas e serviços regionais, além do calendário de eventos.

Os eleitos Lucas Sanches (Guarulhos), Gabriel Prianti (Igaratá), Mara Bertaiolli (Mogi das Cruzes), Saulo Souza (Poá) e Rodolfo Marcondes (Salesópolis) foram recepcionados na sede do consórcio pelo presidente do Condemat+, Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis; pelo vice-presidente Rodrigo Ashiuchi, de Suzano; além do secretário Luis Camargo, de Arujá; e o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, os reeleitos recordistas de votos do Brasil, com respectivamente 94,32% e 91,7% da escolha popular. O prefeito eleito Pedro Ishi (Suzano) não participou do encontro em razão da sua licença paternidade.

“Esse é um primeiro encontro para que os novos eleitos conheçam o Condemat+ e entendam o apoio que o consórcio, através das ações, programas e serviços, oferece para as prefeituras e que é fundamental no dia a dia da administração”, ressaltou o presidente Vanderlon Gomes.

“O Condemat+ é hoje um dos principais consórcios de municípios do Estado e a união de todos os prefeitos é essencial para que mais conquistas venham”, acrescentou o vice-presidente Rodrigo Ashiuchi.

Para Sanches, de Guarulhos – cidade com o maior contingente populacional do consórcio –, a união dos municípios representa a força do Condemat+. “Quando se luta em grupo, não vou dizer que é mais fácil, mas conseguimos atingir muito mais resultados”, analisou.

De acordo com Prianti, o Condemat+ conta com importantes referências de administradores públicos. “O mesmo problema que às vezes Guarulhos tem, existe na minha cidade, que é pequena. Juntas, as vozes de 14 prefeitos representam muito mais força”, disse. Mara reforçou que o Condemat+ é um espaço para a troca de experiência e convergência de pautas em comum. “É muito importante essa força do consórcio, de unir todas as vozes, mas também acredito que a boa gestão de cada prefeitura acaba equilibrando os bônus e os ônus que teremos durante o nosso mandato”, afirmou.

Segundo o prefeito eleito de Poá, o consórcio é uma importante ferramenta para cobrar o Governo do Estado. “Vejo que é um guarda-chuva que vem se agigantando. A possibilidade de estar organizado é para reagir também e se impor perante ao Governo do Estado”, acrescentou.

Marcondes, apontou que o trabalho em prol das cidades é uma das principais tarefas do Condemat+. “É importante trabalhar em conjunto para que de fato tenhamos esse olhar diferenciado por parte do Governo”, informou.

Para o prefeito de Arujá, o consórcio apoia o desenvolvimento integral de toda região. “O Condemat+ teve uma utilidade ímpar quando assumi, pois, por vezes, podemos fazer uma consulta e trocar ideias, porque independentemente do tamanho da cidade os problemas são os mesmos, o que aumenta é a proporção”, ressaltou.

Boigues explicou que o consórcio congrega diversas experiências e ajuda no dia a dia da gestão das cidades. “A gente está aqui para trocar experiências. Nossa força está na convergência das cidades em busca das mesmas lutas”, falou.

Ainda neste mês, os prefeitos eleitos participarão de outras agendas promovidas pelo Condemat+.