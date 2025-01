Contabyte realiza rodada de negócios com novos projetos e expansão para 2025

A Contabyte, empresa de contabilidade de Robinho e Marina Guedes, realizaram um brunch de negócios na tarde desta quinta-feira (16/01), com a imprensa do Alto Tietê para apresentar projetos e parcerias para 2025. A empresa irá atuar na plataforma digital com a oferta de cursos online e também criar uma rede de parceiros para captação de novos clientes.

Para Robinho, a questão contábil ainda é um campo complexo para o brasileiro, mas de suma importância para que o negócio prospere.

“A contabilidade é o coração das empresas. Ela precisa estar em dia, saudável para que os resultados possam ser alcançados. O principal é oferecer um atendimento personalizado para simplificar e melhorar a gestão financeira, tributária e patrimonial. Desde o Microempreendedor Individual (MEI) até o grande empresário, precisam de um suporte especializado e é essa a nossa missão”.

Pensando nisso, a Contabyte irá atuar com a oferta de cursos online direcionada ao segmento da gestão financeira das empresas. Esse é um campo em alta no país. A ConEduc irá oferecer mentorias e aulas online para empresários direcionado à gestão de negócios.

Embora tenha sede em Suzano-SP, a empresa atua em todo o Brasil e conta como um de seus projetos para 2025 estabelecer um relacionamento mais próximo na região. Para isso, irá contar com um programa que envolve a rede de clientes e parceiros por meio de um programa de indicação e recompensa. Embora não seja novo, essa é a forma mais eficiente e segura para ampliar a carteira de clientes.

“A gente sentiu que a indicação ainda é uma das nossas grandes portas de entrada e, por isso, decidimos criar um sistema de recompensa para quem nos ajudar. Isso é a construção de uma rede de negócios em que todos ganham”, destacou Robinho.

Participaram da apresentação o editor-chefe do Diário de Suzano, Edgar Leite, o editor-chefe do jornal Novo São Paulo, Aécio Ramos Pinto, o diretor do jornal Oi, Rodrigo Caraveli, o editor do jornal Em Pauta, Biel Souza, o editor chefe da TV Cenário, Jair Ambrósio, o jornalista e apresentador do programa Circulação, Anderson Magalhães, a colunista social e jornalista, Lana Camargo, estilista e colunista social, Thales Talarico, o colunista social, Osny Garcez, o jornalista e apresentador do Cidade Viva, Leandro Sérgio, a jornalista Emmanuelle Isabel da Rede Alto Tietê, o jornalista Altair Lima e Bruno do Suzano Agora.

Sobre a Contabyte



Com mais de 10 anos no mercado, a empresa possui hoje mais de 30 tecnologias que auxiliam nos processos e que garantem agilidade e segurança ao cliente. Além da expertise no campo da contabilidade, atua também com certificações digitais, elaboração de holding patrimonial, marcas e patentes, recuperação tributária e todo assessoramento relacionado a saúde financeira das empresas.

A Contabyte está localizada na Praça dos Expedicionários, 69, Centro, Suzano-SP. Mais informações pelo whatsapp: 11 94129-7008 e redes sociais @contabyteoficial