Contribuientes pagam quase R$ 100 mi em impostos em 15 dias de 2025

Os contribuintes do Alto Tietê pagaram R$ 99.986.448 (quase R$ 100 milhões) em impostos nos primeiros 15 dias do ano de 2025. O levantamento foi feito pelo DS por meio do site Impostômetro, que atualiza a arrecadação de tributos no país segundo a segundo. São impostos federais, estaduais e municipais.

O valor arrecadado até o dia 15 de janeiro de 2025 é 10% maior do que o montante do mesmo período do ano passado. Na primeira quinzena de 2024, as cidades da região arrecadaram R$ 90.889.215 em impostos.

A cidade que mais arrecadou nas duas primeiras semanas de 2025 foi Mogi das Cruzes, com R$ 33,3 milhões. Em seguida aparece Poá, com R$ 20,5 milhões arrecadados e Suzano, que arrecadou R$ 17,4 milhões, fecha o top-3.

Itaquaquecetuba teve uma arrecadação de R$ 12,5 milhões e aparece na 4ª posição, à frente de Arujá, que recebeu R$ 7 milhões no período. Ferraz de Vasconcelos fica atrás com R$ 3,7 milhões arrecadados.

Logo em seguida aparecem Guararema e Santa Isabel. Ambas arrecadaram R$ 2,1 milhões ao longo das duas primeiras de 2025. Biritiba Mirim, com R$ 618 mil, e Salesópolis, recebendo R$ 334 mil, fecham a lista.

Impostômetro

O Impostômetro é uma ferramenta que calcula e atualiza, em tempo real, os valores de impostos pagos pela população e arrecadados pelos governos Federal, Estadual e Municipal. No site, é possível escolher um determinado período, além de selecionar um estado ou município específico.

De acordo com as informações expostas no site do Impostômetro, os valores divulgados nesta reportagem se referem apenas a impostos municipais arrecadados por cada uma das cidades no período de 1º a 15 de janeiro de 2025.

Ainda segundo o site, as arrecadações municipais são obtidas através dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, dos municípios que divulgam seus números em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal e dos Tribunais de Contas dos Estados.