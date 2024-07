Convenção confirma Pedro Ishi na disputa pela Prefeitura de Suzano; Said Raful é o vice na chapa

Convenção realizada neste sábado (20) no Bunkyo oficializou Pedro Ishi (PL) como pré-candidato a prefeito em Suzano e confirmou Said Raful (PSD) como vice na mesma chapa.

O grupo suprapartidário, liderado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), representa a coligação "Juntos para Suzano seguir avançando", que inclui 200 pré-candidatos a vereador por 10 partidos, formando o maior grupo suprapartidário da cidade. Os partidos que integram essa aliança são: PL, PSD, PRD, MDB, PSB, DC, Avante, Republicanos, União Brasil e Progressistas.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi comandará a campanha da coligação.

O nome de Pedro já era a principal indicação de Rodrigo Ashiuchi. O pré-candidato lidera a primeira pesquisa no município com 55,4% das intenções de voto, de acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado em junho.

O pré-candidato a prefeito afirma que dará continuidade ao legado do prefeito Rodrigo Ashiuchi e seguirá com os trabalhos em andamento. "Entendemos a responsabilidade que é dar continuidade ao trabalho do prefeito. Quando Rodrigo assumiu, a cidade estava quebrada; hoje, ela é uma cidade planejada. Sei da responsabilidade de assumir a cidade, com grande planejamento e novas obras acontecendo, e terminar as obras que o Rodrigo está deixando", destacou Pedro.

Durante coletiva de imprensa, Ishi foi questionado sobre novas obras e mudanças, caso seja eleito. "As mudanças que forem necessárias serão discutidas no processo. Mas o intuito é seguir o legado do Ashiuchi e continuar as obras. Said Raful e eu estaremos lado a lado pelos quatro cantos apresentando o que queremos para Suzano e o nosso amor pela cidade", afirmou.

Após ser anunciado oficialmente como vice da chapa, Said Raful agradeceu a participação e disse que deseja colaborar muito ao lado da equipe. "Minha família é de Suzano e conheço muito bem a nossa cidade. Será um grande desafio que Pedro e eu teremos pela frente. Mas não tenho dúvida de que conseguiremos enfrentar com muita dedicação e eficiência, para lá na frente dar continuidade a esse grande trabalho que o prefeito Rodrigo Ashiuchi vem desempenhando ao longo de quase oito anos. Agradeço a todos que acreditaram no meu nome para estar ao lado do Pedro nessa caminhada. Podem contar com o nosso melhor", destacou Said.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi lidera a iniciativa na cidade e destacou que está acompanhando de perto a campanha e estará atento para se defender das fake news. "Estamos com uma equipe muito unida e focada no propósito de manter o município nos trilhos do desenvolvimento. Estaremos todos juntos neste objetivo de dar continuidade a este grande movimento de expansão e crescimento que construímos ao longo dos últimos anos. A resposta será dada por mim mesmo contra as fake news. Sei o que fiz e dediquei para chegar aqui. Estamos aqui para defender um legado e não podemos aceitar fake news. Vamos fazer uma campanha propositiva", reforçou.

A campanha da coligação será coordenada por Larissa Ashiuchi, que destacou que o desejo é ocupar as 19 cadeiras do legislativo com candidatos do grupo. "Eles foram selecionados com toda a executiva dos partidos, presidentes, e fizemos todo um trabalho. Nossa luta é para que esses 19 vereadores sejam da nossa coligação. Temos potencial para isso e sabemos o quanto os partidos estão se dedicando com responsabilidade e seriedade", opinou.

Presenças

A convenção suprapartidária também reuniu os seguintes presidentes de legendas: Larissa Ashiuchi, do Partido Liberal (PL); Maurício Joaquim Nunes Vidal, do Partido Social Democrático (PSD); Claudinei Galo, do Partido Renovação Democrática (PRD); Gerson Mamede, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Rogério Oliveira, do Partido Socialista Brasileiro (PSB); Alexsandro Martins, do Democracia Cristã (DC); Oswaldo João de Souza Filho, do Avante; Samuel Oliveira, do Republicanos; Germano da Surreição, do União Brasil; e Mauro Vaz, do Progressistas.

Perfil

Pedro Charles Shirakawa Ishi nasceu em 14 de agosto de 1990. Natural de Suzano, vem de uma família de três irmãos. Filho do saudoso Milton Chales Kunihiro Ishi e da dona Márcia Regina Dainese Ishi, é marido de Déborah Raffoul, com quem tem dois filhos, Mateus e Rafael, e está esperando uma menina, a Lívia.

Em 2017, foi convidado para integrar o Gabinete do Prefeito e, no ano seguinte, foi nomeado assessor estratégico na Secretaria Municipal de Saúde, acumulando a função de diretor-administrativo.

Em 15 de novembro de 2020, foi o candidato a vereador com o terceiro maior número de votos em Suzano na eleição daquele ano (3.437). Em 1° de janeiro de 2021, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, permanecendo até o início de 2024, retornando à Câmara Municipal.



Said Raful Neto é natural de Suzano, tem 46 anos, é casado desde 2010 com a farmacêutica Eloisa Franco Cirino, tem dois filhos, Gael e Estela, e vem de uma família tradicional na política da cidade, sendo sobrinho do ex-vice-prefeito e ex-vereador Ciro Raful e sobrinho-neto do ex-prefeito Firmino José da Costa. Formado em Administração e em Engenharia Civil pela Universidade Mogi das Cruzes (UMC), começou a trabalhar aos 17 anos em uma empresa alimentícia instalada no Jardim Colorado. Em 1999, tornou-se empresário nos setores automotivo, imobiliário e de construção civil.

Em 2004 foi candidato pela primeira vez a vereador, obtendo 772 votos. Já nas eleições de 2008, recebeu 2.452 votos, elegendo-se para a Câmara de Suzano. Em 2012, foi reeleito e tornou-se presidente da Casa de Leis no biênio 2013-2014. Já no ano de 2016, foi candidato a prefeito e recebeu 34.801 votos, ficando na terceira colocação.