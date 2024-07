Convenção define Professor Franklin como candidato a prefeito em Poá

A Convenção da Federação Rede/Psol definiu os nomes para disputar a prefeitura de Poá, bem como os candidatos a vereadores. Ficou defindio o nome de Franklin Valdemar do Nascimento, o Professor Franklin , como candidato a prefeito da cidade, e Nelson Bueno, como candidato a vice. Participaram da convenção os filiados aos partidos Rede e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), bem como lideranças partidárias e de movimentos sociais da região.

Franklin Valdemar do Nascimento, o Professor Franklin é professor e vice-diretor da rede municipal de ensino. Além disso é presidente da APEP, associação dos profissionais em educação de Poá e esteve a frente nas lutas pela defesa dos direitos dos servidores públicos da cidade, bem como em defesa dos serviços públicos da cidade, em especial contra o fechamento de escolas e a terceirização do Hospital Medina. Já Nelson Bueno é professor e diretor aposentado e participou como candidato a prefeito na eleição passada. Juntos pretendem retomar o desenvolvimento da cidade de Poá apostando no diálogo permanente com a população por meio do Orçamento Participativo.