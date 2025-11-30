Coordenadora da Mulher apresenta balanço: 654 assistências em Ferraz

Em ações de combate à violência contra a mulher, Ferraz de Vasconcelos registrou 654 assistências neste ano, sendo 354 boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher, mais de 100 atendimentos na Casa da Mulher e 200 registros da vigilância epidemiológica feitos na saúde. Paralelamente, o programa Guardiã Maria da Penha teve quase 9 mil pontos de parada na cidade.

Com uma média mensal de mais de 100 registros de casos de violência doméstica no município, a coordenadora-executiva da Mulher de Ferraz, Juliane Gallo, detalhou durante o programa DS Entrevista a relevância desse número. “Nós vemos uma crescente muito grande em relação aos números de violência doméstica no país inteiro, e isso não é só pelo fato de a violência ter aumentado, mas sim por a gente conseguir visualizar e expor a violência. Com o celular, meios de comunicação e internet, é possível ver melhor os casos que estão acontecendo, além de informar melhor as pessoas”, explicou.

Juliane destaca, ainda, como é importante entender que não existe apenas violência física, mas diversas outras também. “Antigamente se acreditava que só existia violência física, então você só sofria violência se levasse um soco, ou chute, mas violência não está só aí. Temos violência física, moral, psicológica, patrimonial, e hoje tem violência sexual”, disse.

Em Ferraz de Vasconcelos, acumular e tratar informações dos tipos de violência existentes foi um desafio. “Desde o início do ano, a gente solicita e recebe os números de violência na vigilância epidemiológica por quadrimestre, boletins de ocorrência da delegacia mensalmente... Então a gente conseguiu pegar esses dados para poder avançar com políticas públicas, uma das coisas que não existia, e hoje percebemos um avanço”, afirmou Juliane.

Programa E Agora José

Atualmente, o programa E Agora José é aplicado nas sentenças de violência doméstica, mas neste ano, a cidade de Ferraz trouxe o programa de maneira preventiva. “Fizemos uma capacitação e uma palestra do programa com a colaboração da prefeita, Priscila Gambale. Ela convocou pelo menos três funcionários de cada secretaria, juntamos mais de 80 homens na Casa da Mulher e fizemos a apresentação do programa com eles”, contou a coordenadora-executiva da Mulher de Ferraz.

Vendo o sucesso da ação, outra palestra será realizada durante a Semana do Ativismo, no dia 27, com os servidores da Prefeitura. “Sempre que a gente fala sobre direitos da mulher, fala também sobre masculinidades e desconstrução do machismo. Durante a capacitação e a palestra, percebemos que quando os homens veem as atitudes masculinas fora do contexto do dia a dia, de brincadeiras entre homens, aquilo se torna mais impactante e até constrangedor. É importante trabalhar assim”, disse Juliane.

