Córrego e sistema de drenagem do Jardim Belém passam por vistoria

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos e a Defesa Civil de Suzano realizaram na manhã desta terça-feira (3) vistorias no córrego e no sistema de drenagem do Jardim Belém. A iniciativa teve como objetivo avaliar as condições da localidade e as intervenções necessárias para o cumprimento do Plano Verão 2019/2020.

Acompanharam os trabalhos o secretário de Segurança Cidadã, Antonio Wenzler, o diretor de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, o vereador Jaime Siunte e integrantes locais do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec).

As inspeções ocorreram no córrego que passa pelo bairro e no sistema de escoamento que leva a água das chuvas para a várzea do rio Tietê. As autoridades municipais também ouviram moradores e membros do Nupdec local, formado no primeiro semestre deste ano, para obter mais detalhes a respeito.

Além das visitas técnicas, a Prefeitura de Suzano realizou voos de drone para a captura de imagens de todo o sistema, que auxiliarão nas futuras intervenções que ocorrerão no Jardim Belém.

Segundo o secretário Wenzler, a participação da comunidade é fundamental durante o período de chuvas. “Devido ao trabalho realizado ao longo dos últimos dois anos e meio naquela região, serão necessárias apenas algumas intervenções para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores”, afirmou.

O diretor de Manutenção e Serviços Urbanos confirmou a inclusão do bairro no pacote de intervenções do Plano Verão 2019/2020, anunciado na última semana pela Prefeitura de Suzano. “Nosso principal objetivo é garantir o desassoreamento nas áreas de responsabilidade do município, bem como trabalhar em conjunto com os responsáveis por outros setores, principalmente sob a via férrea, para o escoamento da água no período de chuvas. As ações ainda ocorrerão neste mês”, esclareceu Oliveira.

O Jardim Belém recebe atenção diferenciada por estar entre as 42 áreas de risco catalogadas pela Defesa Civil, como locais de encosta e com potencial de alagamento. Em março de 2017, chuvas intensas e a queda de um muro de contenção causaram inundação na parte baixa do bairro. Famílias afetadas na ocasião foram encaminhadas para uma escola estadual e receberam apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade.