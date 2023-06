CPTM ativa plataforma 3 em Suzano neste sábado para testes operacionais

A CPTM realizará, neste sábado (17) entre 4h e 9h, testes operacionais na Linha 11-Coral, a mais movimentada do transporte sobre trilhos de São Paulo e que atende quatro cidades do Alto Tietê. A circulação de trens será testada na nova via permanente, que possibilitará a utilização da terceira plataforma da estação Suzano.

De acordo com a companhia, esses testes servirão para a CPTM avaliar, entre outras estratégias, a possibilidade de utilização do "loop" também na estação Suzano, além de validar a operação na nova via desta estação.

Desta forma, os trens que partem da plataforma da estação da Luz vão intercalar o carrossel entre as estações Suzano (loop interno) e Estudantes. Normalmente, essa circulação intercalada ocorre na estação Guaianases e, agora, com a liberação operacional da terceira via, será possível o teste neste novo trecho.

A composição com destino Suzano faz o embarque e o desembarque na plataforma 3 da nova via operacional. O trem que parte para Estudantes segue normalmente pela via 2. Os passageiros que embarcam em Suzano, sentido estação da Luz, têm a opção de embarcar nas plataformas 1 e 3.

Isso significa a ativação de uma plataforma que é cobrada desde a inauguração da estação, ocorrida no início de 2016. A estação Suzano foi projetada para ter quatro plataformas, porém desde o início de sua operação, os trens alinham apenas nas plataformas que ficam no "lado norte" da estação.

Esta é uma das mudanças operacionais que vão acontecer na CPTM neste final de semana. A outra acontecerá no domingo (18), quando o Serviço 710, que permite viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM sem a necessidade de transferência de trens na Estação Brás, terá circulação suspensa para a realização de obras de manutenção.

Desta forma, durante toda a operação comercial as composições que saem de Jundiaí e Rio Grande da Serra terão como destino a Estação da Luz e será necessária a baldeação para a mudança entre as linhas.

Os trens da Linha 7-Rubi irão chegar e sair da Estação da Luz pela plataforma 2, e os trens da Linha 10-Turquesa utilizarão a plataforma 1.

Neste período, serão realizados serviços como manutenção da rede aérea e testes dos cabos das obras da Estação Palmeiras-Barra Funda, além dos lançamentos de cabos de sinalização entre as Estações Tamanduateí e Ipiranga, na Linha 10-Turquesa.

A interrupção do serviço é necessária para garantir que os trens circulem dentro do intervalo médio previsto para os sábados após as 21h e domingos durante toda a operação comercial, de até 35 minutos. O intervalo é válido para todas as cinco linhas da CPTM.

Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.