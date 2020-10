CPTM contrata serviços de limpeza de trens e de estações por R$ 60,5 mi

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) renovou o contrato de limpeza dos trens e das estações das linhas 11-Coral e 12-Safira - ambas que atendem o Alto Tietê.

O contrato engloba a limpeza diária das estações e para a modalidade Limpeza Entre Viagens (LEV). Além dos cuidados com as paradas, há uma programação para limpeza em balaústres, pega mão e pisos, que sempre ocorrem nas pontas das linhas, ou seja, em estações terminais.

Esses cuidados são adotados pelos funcionários nas estações Estudantes e Luz, na Linha 11; e nas estações Calmon Viana e Brás, na Linha 12. O contrato inicia em 23 de outubro e terá duração de 30 meses.

O novo acordo assinado na região inclui ainda a Linha 13-Jade, que liga as estações de Engenheiro Goulart, na Linha 12, até Aeroporto de Guarulhos. O valor do contrato é de R$ 60,5 milhões e foi assinado com a Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Eireli.

Em nota, a CPTM destacou a importância do contrato, explicando que a limpeza é de responsabilidade de funcionários terceirizados e que, por isso, é necessário realizar tal procedimento.

"A limpeza das estações e trens da CPTM é uma necessidade contínua da companhia, e, sendo ela realizada por funcionários terceirizados, é necessário o processo de licitação, contratação e aditamento, seguindo as normas e leis vigentes", disse a empresa.

Outras limpezas

Além das estações e da LEV, a CPTM também faz a Limpeza Diária de Manutenção (LDM). Ela é feita todos os dias, no período noturno, em pátios, oficinas e estações, à medida que os trens são recolhidos.

Essas limpezas também acontecem quando as composições passam por manutenção. Há ainda a Limpeza Corretiva (LC), que consiste na adoção de cuidados mais profundos, sendo feita diariamente, nos períodos diurno e noturno, nos lavadores de trens.

Região

Ao todo, 12 estações atendem a região nas duas linhas, sendo oito na Linha 11, três na Linha 12 e uma (Calmon Viana) que serve ambas.

Além deste contrato, foram renovados os das linhas 7-Rubi (Brás-Francisco Morato-Jundiaí); 8-Diamente (Júlio Prestes-Itapevi-Amador Bueno); 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) e 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra).