CPTM realiza testes para analisar possível fim da baldeação

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) deu início aos testes para ver se põe fim à baldeação na Estação Guaianases. Passageiros que utilizam os trens da Linha 11-Coral irão circular, nesta sexta-feira e sábado (25 e 26), das 4 às 21 horas, da Luz até Estudantes, sem a necessidade de fazerem a transferência.

A notícia foi dada pela empresa ainda durante a quarta-feira. Passageiros do Alto Tietê comemoraram a notícia, tendo em vista a dificuldade que tem diariamente ao irem à Capital, seja para trabalho ou passeio.

Conforme publicado pelo DS, a possibilidade do fim da baldeação em Guaianases e a extensão do Expresso Leste até Mogi anima passageiros de Suzano. "Eu uso o trem ocasionalmente, mas quando uso sempre fico cansada da viagem, principalmente por conta da troca de trens. É muito desgastante e leva tempo", conta a dona de casa Giovanna Fernandes, de 20 anos.

A ideia é, além de eliminar a baldeação em Guaianases, estender o Expresso Leste até a Estação Estudantes em Mogi. Porém, muitos usuários se mostram preocupados com a notícia, uma vez que a CPTM já informou (no ano passado) que a baldeação seria feita na Estação Suzano.

"Se é para tirar a baldeação, que ela seja tirada de vez e não ser implantada em outro lugar", comenta a técnica em enfermagem, Denise Firmino, de 23 anos. Ela acredita que, com a mudança da baldeação de Guaianases para Suzano, o tumulto na Estação continuará o mesmo. Denise defende a viagem direta até de Mogi até a Luz sem a necessidade de troca de trens.

Já para o nutricionista João Pedro Silva, de 20 anos, morador de Suzano, a baldeação na cidade não é uma má ideia. "Claro que, se a viagem for direta até a Luz, é melhor. Se colocarem a baldeação aqui não vou achar ruim, mas não é justo com as estações de Mogi. O certo é tirar essa troca de veículos, assim todos iriam chegar mais rápido a São Paulo e sem o desgaste da viagem", conta.

Questionada sobre a baldeação em Suzano, a CPTM informou, por telefone, que ainda não pode passar quaisquer informações sobre esse assunto por conta da recente reunião do secretário; a Companhia informou que os detalhes devem ser acertados em breve.

A enfermeira Dafny Rilla, de 20 anos, também é a favor da retirada da baldeação principalmente no quesito de agilidade das viagens. "Mesmo com os trens lotados, a viagem será mais rápida e poderá até ser mais confortável", opina.