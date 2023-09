CPTM recebe R$ 49 mi em investimento do Estado para Linha 11

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) recebeu um repasse do Governo do Estado de São Paulo no valor de R$ 49.777.012,00 para modernização da Linha 11-Coral.

O recurso do governo é destinado ao cumprimento da PPP para manutenção dos trens que circulam na linha, garantindo a eficácia na circulação.

A CPTM informou que realiza importantes investimentos em suas linhas nos últimos anos para ampliar a melhoria das instalações e das viagens nos trens. A Linha 11-Coral recebeu significativas adequações em suas estações, melhorias na via permanente e sinalização para aumentar a performance operacional.

Os destaques foram para a redução do tempo de viagem de 70 para 63 minutos. Além do aumento de velocidade de 50 para 90 km/h entre as Estações Mogi das Cruzes e Estudantes, por conta de melhorias no plano de vias, com o deslocamento do AMV (Aparelho de Mudança de Via).

Outra estratégia de melhoria foi tirar a baldeação em Guaianases; as obras no (piso, iluminação etc.) nas estações Brás e Guaianases; a reforma da passarela da estação Braz Cubas; reparos de cabos de energia; as obras de estratégia de fluxo de passageiro em Guaianases; nova subestação de energia de Dom Bosco.

A companhia reforçou o sistema de energia com a construção e reforma de cabines seccionadoras de energia e tração em Ferraz de Vasconcelos (inaugurada em 14/04/23), José Bonifácio (concluída em 20/03/2023), Subestação Retificadora de Tração de Eng. São Paulo (concluída em 11/10/2022) de Brás Cubas (concluída em 24/10/2022); e a padronização da frota com trens da série 8000.

Nas estações que passam por Mogi, está previsto para o primeiro semestre de 2024 o projeto para modernização da Estação Mogi das Cruzes.

A publicação do edital deve ocorrer no 2º semestre de 2024. Os projetos para modernização das estações Jundiapeba, Estudantes e Braz Cubas já estão com os serviços preliminares de topografia contratados e serão iniciados em 2024.

Em junho, a companhia iniciou os testes da nova via operacional, que possibilita a utilização da terceira plataforma da Estação Suzano.

Os trens da Linha 11-Coral que partem da plataforma da Estação da Luz podem intercalar o destino entre as estações Suzano (loop interno) e Estudantes.

Normalmente, essa circulação intercalada ocorre na Estação Guaianases e agora com a nova via é possível realizar a estratégia operacional nesse novo trecho. Esses testes servem para a CPTM avaliar, entre outras estratégias, a possibilidade de utilização do loop também na Estação Suzano.

RECLAMAÇÕES

Mesmo com os investimentos propostos na CPTM, ainda há reclamações em relação a superlotação, falhas, atrasos e pouca extensões de linhas para chegar ao destino. “Tudo muito lotado com trens atrasando todos os dias”, disse o técnico em informática Júlio Luiz Silva.

Já a passageira Silmara Oliveira a situação é “triste”, sobretudo no final de tarde. “Além dos atrasos e da superlotação, há riscos de segurança por causa da quantidade de pessoas perto das plataformas”.