CPTM tem mudança operacional no Serviço 710 e nas Linhas 11-Coral e 12-Safira para obras

Os passageiros que utilizam o Serviço 710 e as linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM devem ficar atentos a mudanças na estratégia operacional que ocorreram neste sábado (29) e domingo (30/06) para execução de obras de modernização e melhorias.

Ontem, a partir das 21h até o fim da operação comercial, e hoje (30), das 8 às 18 horas, a circulação de trens na Linha 12-safira será feita em dois loops, entre as estações Brás e Calmon Viana e Engenheiro Goulart e Calmon Viana. Nos dois dias, os trens circulam em via única pela plataforma 2 da Estação Tatuapé.

Durante toda a operação de domingo, os trens do Serviço 710, que permite viagens entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM sem a necessidade de transferência de trens na Estação Brás, circula em via única na estação da Luz, pela plataforma 1. E das 4h às 20h, a circulação ocorre em via única entre as estações Ipiranga e Prefeito Saladino. Em Ipiranga, Utinga e Prefeito Saladino o embarque/desembarque acontece na plataforma 1. Já em São Caetano, na plataforma 3. E em Tamanduateí, na plataforma 2.

Também entre 4h e 20h haverá circulação por via única em Campo Limpo Paulista, com embarque e desembarque realizados pela plataforma 2. Ainda no domingo, o serviço Expresso Turístico terá embarque e desembarque na plataforma 4 na Estação da Luz. Essas intervenções são para a equipe atuar na sinalização e via permanente.

Na Linha 11-Coral, durante toda a operação comercial do domingo, os trens circulam por uma única via pela plataforma 1 na Estação Itaquera. A adoção da estratégia operacional é para a realização de serviços de manutenção na rede aérea, com serviços de substituição de alguns componentes e revisão geral.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

