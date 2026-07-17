CPTM terá alteração na circulação neste domingo (19)

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste domingo (19), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:

Sábado (18)

Circulação normal para todas as linhas.

Domingo (19)

Linha 10-Turquesa

Das 7h às 9h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 nas estações Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, devido à realização de manutenção preventiva no trecho.

Das 9h às 20h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 nas estações Rio Grande da Serra, Capuava e Mauá, para a substituição de trilhos.

Linha 11-Coral

Durante toda a operação, os trens não prestarão serviço entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, para lançamento de cabos e teste de comando e supervisão da chave seccionadora. Como opção para fazer o trajeto entre as duas estações, os passageiros podem utilizar as Linhas 10-Turquesa da CPTM ou a 3-Vermelha de metrô.

Expresso Aeroporto

Durante toda a operação comercial, os trens partirão da Estação da Luz, com intervalos de 1h devido às obras na Linha 11-Coral.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.