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Jornal Diário de Suzano - 17/04/2026
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Cidades

Suzano celebra 50 anos da fábrica de Mogi das Cruzes

Unidade é a maior operação de bens de consumo da companhia no Brasil e polo estratégico de inovação

17 abril 2026 - 09h11Por da Reportagem Local
Unidade é a maior operação de bens de consumo da companhia no Brasil e polo estratégico de inovaçãoUnidade é a maior operação de bens de consumo da companhia no Brasil e polo estratégico de inovação - (Foto: Divulgação)

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, celebra, em abril, os 50 anos de operação da fábrica de Mogi das Cruzes (SP). A unidade é hoje a maior operação de bens de consumo da companhia no Brasil, com capacidade instalada de aproximadamente 130 mil toneladas anuais, e ocupa posição estratégica no portfólio da empresa, que inclui produtos como papéis higiênicos, lenços de papel, guardanapos e toalhas de papel.

Localizada no bairro do Cocuera, a fábrica desempenha papel central na produção de itens essenciais de higiene e uso diário para milhões de brasileiros. A planta foi adquirida pela Suzano em 2023, por meio da compra do negócio de tissue da Kimberly-Clark no Brasil.

Atualmente, a unidade é responsável pela fabricação de produtos de higiene e uso doméstico de marcas reconhecidas nacionalmente, como Neve, Mimmo, Max Pure, Grand Hotel, Scala, Kleenex*, Scott*, Scott Duramax* e Suzano Professional.

*Marcas sob licença de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de suas afiliadas ©KCWW.

“A trajetória da unidade de Mogi das Cruzes representa muito mais do que crescimento industrial. Ela simboliza a capacidade de inovação, evolução tecnológica e geração de valor compartilhado que fazem parte da essência da Suzano. Celebrar esses 50 anos é reconhecer o legado construído por diversos profissionais ao longo dessas décadas e reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável da região, cuidado com as pessoas e com a busca contínua pela excelência operacional”, afirma William Cruz, gerente executivo industrial da Suzano na unidade de Mogi das Cruzes.

Ao longo de sua história, a fábrica consolidou-se como referência no mercado nacional, com destaque para a inovação e o desenvolvimento de produtos pioneiros. A unidade foi a primeira do Brasil a produzir papéis higiênicos de folha tripla e quádrupla, com o lançamento do Neve® Folha Tripla, em 2010, e do Neve® Folha Quádrupla, em 2024 — ambos marcos inéditos no setor brasileiro. Em 2025, a planta lançou ainda o Neve® Toque das Ondas, produto com textura diferenciada e tecnologia exclusiva.

A importância estratégica da planta foi reforçada recentemente com a implantação do Centro de Tecnologia Operacional (CTO), responsável por monitorar, integrar e analisar, em tempo real, as operações das sete fábricas de bens de consumo da Suzano no Brasil. Com isso, a unidade de Mogi das Cruzes passa a concentrar inteligência operacional e tecnológica, fortalecendo sua posição como polo de inovação dentro da companhia.

Outro destaque é o compromisso ambiental da unidade. No período entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, 77% da água utilizada no processo produtivo foi reaproveitada no processo produtivo, consolidando a fábrica como referência na redução do consumo e no uso responsável de recursos hídricos.

Fator de desenvolvimento econômico e transformação social

A história da fábrica também é marcada pela dedicação de profissionais que cresceram junto com a unidade ao longo das décadas. Um exemplo é Dejalmir Lopes, colaborador com 39 anos de atuação na planta, que acompanhou de perto a evolução estrutural e operacional da fábrica. “É gratificante olhar para trás e ver o quanto essa unidade evoluiu ao longo dos anos. Vivi diferentes fases da fábrica, acompanhei sua expansão, compartilhei conhecimento com muitos colegas e cresci junto com a empresa em diversos momentos importantes da minha vida. Muito do que eu conquistei foi possível pela empresa. Fazer parte dessa história e contribuir para o desenvolvimento da unidade ao longo de quase quatro décadas é motivo de muito orgulho”, afirma.

Além da atuação industrial, a Suzano mantém investimentos contínuos em iniciativas sociais no Alto Tietê, alinhadas aos Compromissos para Renovar a Vida — conjunto de metas de longo prazo da companhia conectado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Entre os destaques da região estão o apoio à APROJUR (Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região), que beneficia diretamente 99 famílias produtoras rurais e fortalece a agricultura familiar local, e à Incubadora Social, iniciativa voltada à orientação e ao fortalecimento de artesãos e pequenos empreendedores, promovendo geração de renda e autonomia para 90 pessoas e beneficiando outras 360 de forma indireta.

Sobrea Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).

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