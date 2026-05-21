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Jornal Diário de Suzano - 21/05/2026
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Cidades

Secretários de Suzano participam de rodas de conversa em centros universitários

Representantes das pastas de Comunicação Pública, de Educação e de Segurança Cidadã discutiram temas ligados às respectivas áreas de atuação em instituições da região

21 maio 2026 - 18h22Por De Suzano
Representantes das pastas de Comunicação Pública, de Educação e de Segurança Cidadã Representantes das pastas de Comunicação Pública, de Educação e de Segurança Cidadã - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

Três secretários municipais de Suzano participaram, ao longo deste mês, de debates e rodas de conversa em centros universitários da região, promovendo reflexões sobre gestão pública, desafios das diferentes áreas da administração municipal e a importância do serviço público na formação dos estudantes. 

Os encontros aproximaram os alunos da realidade da gestão, apresentando experiências práticas e diferentes visões setoriais da atuação no Poder Público. Participaram das atividades os secretários de Comunicação Pública, Paulo Pavione; de Educação, Renata Priscila; e de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, em instituições de Suzano e Mogi das Cruzes.

Na primeira atividade, realizada na segunda-feira da última semana (04/05), o secretário de Comunicação Pública palestrou para alunos do Centro Universitário Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. Na oportunidade, o tema abordado foi “Comunicação e democracia: desafios, potencialidades e possibilidades”. O encontro reuniu estudantes e profissionais da área para debater o papel da comunicação na formação do senso crítico e na construção da opinião pública.

Durante a atividade, Pavione destacou os impactos do excesso de informação, os desafios relacionados à desinformação e as transformações provocadas pelas novas dinâmicas do ambiente digital. “Debater estes temas são essenciais no cenário atual. A democracia depende do acesso à informação de qualidade e da capacidade crítica da população para interpretar os fatos. Ao mesmo tempo em que as plataformas digitais ampliam possibilidades e dão espaço, elas também trazem desafios importantes relacionados à responsabilidade e à desinformação”, afirmou o secretário.

O chefe da pasta agradeceu pelo convite e destacou a receptividade da instituição. “Foi uma oportunidade muito enriquecedora de troca de experiências e reflexões com os estudantes. Agradeço especialmente à coordenadora Lucimar Gonçalves e ao professor Eduardo Faria pela confiança e pelo convite para integrar esse debate tão importante”, completou.

Segurança Cidadã

Já o secretário Francisco Balbino participou na noite desta quarta-feira (20/05) de uma roda de conversa no Centro Universitário de Suzano (Unisuzano) sobre segurança nas escolas. O encontro também contou com a presença do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Rodrigo Kanashiro; do delegado do 2º Distrito Policial (DP) de Palmeiras, Lourival Zacarias de Noronha, e do pró-reitor da instituição, Benedito Luiz Franco.

Durante o debate foram apresentados temas como as medidas de segurança adotadas nas unidades escolares de Suzano, protocolos de emergência e treinamentos oferecidos aos agentes escolares. Segundo Balbino, o município tem se destacado pela atuação rápida e integrada em situações de risco. “Pudemos apresentar aos estudantes e educadores o trabalho preventivo desenvolvido em Suzano e os protocolos adotados pela cidade. A integração entre as forças de segurança e a rede municipal tem sido essencial para garantir mais proteção no ambiente escolar”, afirmou o secretário.

Educação

Encerrando a programação, ainda na quarta-feira à noite, Renata Priscila participou de uma roda de conversa voltada à atuação do pedagogo, no Centro Universitário Piaget (UniPiaget). 

Formada na área, ela compartilhou sua trajetória profissional, desde o início da carreira como auxiliar de classe até chegar ao comando da pasta da Educação. “Compartilhar experiências e mostrar como a dedicação à área pode transformar vidas é uma forma de incentivar os futuros profissionais que estão iniciando essa caminhada. Independentemente do espaço que ocupamos dentro da educação, o mais importante é garantir que os processos educativos realmente se revertam em aprendizagem”, declarou a secretária de Educação.

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