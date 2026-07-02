Pedro Ishi: 'Lendas urbanas vão se encerrar com conclusão de hospital'

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, relembrou, em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (02), promessas antigas de obras na cidade que se tornaram realidade em sua gestão e na do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, como o Hospital Federal que deve ser entregue no próximo ano.



“As lendas urbanas da cidade vão se encerrar com a conclusão do Hospital Federal, que já está com quase 90% da obra concluída”, declarou.



Entre as “lendas urbanas” citadas por Ishi, estão o Marginal do Una, importante vário que foi concluído por Ashiuchi, os buracos na entrada da cidade. “Nosso samurai foi lá e tampou. Hoje, temos um acesso importante e com qualidade”.



Pedro também relembrou do esqueletão no Parque Municipal Max Feffer, obra que ficou parada mais de 20 anos. “Hoje nós temos um complexo esportivo lá”, comentou.



A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista foi exemplo de outra promessa da cidade, que foi concluída durante o mandato do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. “Inclusive, eu era secretário de saúde e consegui entregar com o Rodrigo essa importante obra”. A Faculdade de Tecnologia (Fatec), entregue neste ano, também era uma promessa do município. “Uma oportunidade discutida há mais de 20 anos. Agora temos uma faculdade pública na nossa cidade”, ressaltou.



Obras em andamento



Já entre as próximas obras que devem ser concluídas, Ishi citou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras, a Alça do Rodoanel, que deve ser entregue em 2028, e a Lagoa Azul, que será um novo parque na região central da cidade.



“As lendas estão aí e nós estamos aqui para acabar com todas elas. Aqui, a lenda vira obra. E obra vira qualidade de vida”, finalizou.