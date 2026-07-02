Secretaria de Cultura abre inscrições para curso de fotografia do Profart

A Secretaria Municipal de Cultura abre, na próxima segunda-feira (06/07), as inscrições para o novo curso de fotografia do Programa de Formação Artística (Profart). As aulas serão ministradas pelo fotógrafo e artista visual William Ferro no Casarão das Artes, localizado na rua 27 de Outubro, 271, no centro.

Ao todo, serão oferecidas 90 vagas gratuitas para pessoas a partir de 12 anos, distribuídas em três turmas com horários diferentes. Os interessados poderão escolher entre aulas das 15 às 17 horas, das 17 às 19 horas ou das 19 às 21 horas, sempre às quintas-feiras. A formação terá duração de quatro meses, com atividades entre agosto e novembro.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, no Casarão das Artes, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12 horas e das 13 horas às 16h30. O telefone para contato é o (11) 4746-4414. Para garantir a participação, é necessário apresentar cópia do documento de identidade e do comprovante de endereço. O prazo seguirá aberto até o preenchimento de todas as vagas.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela secretaria por meio do Profart, que oferece oficinas gratuitas e tem contribuído para ampliar o acesso da população às práticas culturais. No caso da fotografia, a proposta é apresentar aos alunos conceitos técnicos e criativos, estimulando o olhar artístico, a sensibilidade visual e a compreensão da imagem como forma de expressão.

O curso será aberto tanto para pessoas que já possuem experiência na área quanto para iniciantes. Também não haverá exigência para o equipamento utilizado, o que permite a participação de alunos que não tenham câmera fotográfica e desejem acompanhar as aulas utilizando o próprio celular.

Mesmo com essa flexibilidade, o conteúdo programático prevê uma aula específica sobre o manuseio de equipamentos profissionais. A proposta é garantir aos participantes contato com fundamentos da fotografia, como enquadramento, iluminação, composição, uso da câmera e construção narrativa por meio da imagem.

Responsável pela condução das aulas, William Ferro tem trajetória reconhecida no cenário artístico regional. O profissional já participou de diversas exibições e mostras, incluindo o Festival Internacional Knots Nudos, em Mogi das Cruzes, em 2016, e o Festival Farofa de Suzano, em 2017. Paulistano, ele ministra cursos de iniciação artística pela Secretaria de Cultura de Suzano desde 2021.

A coordenadora das oficinas culturais, Alessandra Dunia, destacou que a formação representa uma oportunidade de aprendizado acessível e também pode abrir novas perspectivas para os participantes. “A fotografia é uma linguagem artística muito presente no cotidiano das pessoas, principalmente com o uso dos celulares, mas também pode se transformar em uma ferramenta de expressão, comunicação e geração de renda. Esse curso oferece uma base importante para quem deseja aprender, desenvolver um novo olhar e até buscar uma oportunidade profissional no futuro”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou que o curso se soma às diversas ações realizadas pela pasta para fortalecer a formação cultural no município. “Suzano tem ampliado as oportunidades de acesso à cultura por meio de cursos, oficinas, apresentações e eventos em diferentes espaços da cidade. O Profart cumpre um papel fundamental nesse processo, porque aproxima a população das linguagens artísticas e incentiva novos talentos. A abertura de mais um curso de fotografia reforça o compromisso da administração municipal com a formação, a democratização do acesso e a valorização da cultura”, destacou.