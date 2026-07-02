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Jornal Diário de Suzano - 02/07/2026
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Cidades

Atletas de Suzano são premiados em dois campeonatos de sumô no Estado

Representantes da equipe Nova Central subiram ao pódio em competições realizadas nas cidades de Salto e Capão Bonito no fim de junho

02 julho 2026 - 17h40Por De Suzano
Representantes da equipe Nova Central subiram ao pódio em competições realizadas nas cidades de Salto e Capão Bonito no fim de junhoRepresentantes da equipe Nova Central subiram ao pódio em competições realizadas nas cidades de Salto e Capão Bonito no fim de junho - (Foto: Divulgação/Secop Suzano )

Atletas de sumô da equipe suzanense Nova Central conquistaram importantes resultados em dois campeonatos da modalidade realizados no Estado de São Paulo no fim de junho. O primeiro foi o 40º Campeonato Regional Norte de Sumô, realizado no dia 14, em Salto. Já o segundo foi o 68º Campeonato Sudoeste de Sumô Geral, disputado no dia 21, em Capão Bonito.

Nas duas competições, representantes das categorias masculina e feminina subiram ao pódio. Ao todo, a equipe somou conquistas individuais e coletivas, incluindo títulos por categoria e premiações gerais.

O Campeonato Regional Norte de Sumô, em Salto, Sarah Luiza Gomes da Silva Guatura foi campeã nas categorias Adulto Pesado e Adulto Absoluto. Kauan Souza da Silva também conquistou o primeiro lugar, desta vez na categoria Infantil.

Outros atletas da equipe também se destacaram no torneio. Manuela Lacerda Almeida Silva foi vice-campeã no Mirim D e 3ª colocada no Mirim C; Nauana Ribeiro de Abreu ficou em 3º lugar no Infantil; Gabriely Cristina Abreu Cruz foi vice-campeã no Adulto Médio; Enzo Alves Bezerra ficou com o vice-campeonato no Mirim A; Thomas Massami Sawada Harada foi 3º colocado no Mirim A e no Infantil; e Vinicius Almeida da Silva terminou em 3º lugar no Adulto Leve e no Adulto Absoluto.

Já no torneio de Capão Bonito, Enzo Bezerra conquistou o título da categoria Mirim A Masculino, enquanto Thomas Massami foi vice-campeão na mesma categoria. O resultado garantiu à Nova Central o título por equipes no Mirim A Masculino. No feminino, Manuela Lacerda Almeida Silva ficou com o vice-campeonato na categoria Mirim D.

A equipe também comemorou outras colocações individuais na competição, com Bruno Ciríaco da Silva, 3º colocado no Juvenil Masculino; Kauan Souza da Silva, 3º colocado no Infantil Masculino; e Rafaela Alves Bezerra, 3ª colocada no Infantil Feminino.

Além dos resultados individuais, a Nova Central também recebeu premiações coletivas em Capão Bonito. A equipe foi campeã por equipes no Mirim A Masculino, vice-campeã no Mirim B Masculino, Infantil Masculino e Juvenil Masculino, além de vice-campeã no Infantil Feminino e vice-campeã geral masculina da competição.

Com treinamentos realizados no Bunkyo Suzano, a instrutora da equipe, Luciana Watanabe, destacou o desempenho dos atletas nas competições e agradeceu o apoio da Prefeitura de Suzano, que contribuiu com a disponibilização do transporte para a participação da delegação nos torneios.

“Esses resultados mostram o empenho dos nossos atletas, das famílias e de toda a equipe nos treinamentos. Tivemos conquistas importantes em diferentes categorias, o que demonstra a força do sumô suzanense e o crescimento dos nossos competidores. Também agradecemos a Prefeitura de Suzano por todo apoio”, afirmou Luciana.

A equipe agora inicia os preparativos para o Campeonato Brasileiro de Sumô, que será realizado no Ginásio de Sumô do Bom Retiro nos dias 25 e 26 de julho, o último final de semana do mês.

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