Atletas de Suzano são premiados em dois campeonatos de sumô no Estado

Atletas de sumô da equipe suzanense Nova Central conquistaram importantes resultados em dois campeonatos da modalidade realizados no Estado de São Paulo no fim de junho. O primeiro foi o 40º Campeonato Regional Norte de Sumô, realizado no dia 14, em Salto. Já o segundo foi o 68º Campeonato Sudoeste de Sumô Geral, disputado no dia 21, em Capão Bonito.

Nas duas competições, representantes das categorias masculina e feminina subiram ao pódio. Ao todo, a equipe somou conquistas individuais e coletivas, incluindo títulos por categoria e premiações gerais.

O Campeonato Regional Norte de Sumô, em Salto, Sarah Luiza Gomes da Silva Guatura foi campeã nas categorias Adulto Pesado e Adulto Absoluto. Kauan Souza da Silva também conquistou o primeiro lugar, desta vez na categoria Infantil.

Outros atletas da equipe também se destacaram no torneio. Manuela Lacerda Almeida Silva foi vice-campeã no Mirim D e 3ª colocada no Mirim C; Nauana Ribeiro de Abreu ficou em 3º lugar no Infantil; Gabriely Cristina Abreu Cruz foi vice-campeã no Adulto Médio; Enzo Alves Bezerra ficou com o vice-campeonato no Mirim A; Thomas Massami Sawada Harada foi 3º colocado no Mirim A e no Infantil; e Vinicius Almeida da Silva terminou em 3º lugar no Adulto Leve e no Adulto Absoluto.

Já no torneio de Capão Bonito, Enzo Bezerra conquistou o título da categoria Mirim A Masculino, enquanto Thomas Massami foi vice-campeão na mesma categoria. O resultado garantiu à Nova Central o título por equipes no Mirim A Masculino. No feminino, Manuela Lacerda Almeida Silva ficou com o vice-campeonato na categoria Mirim D.

A equipe também comemorou outras colocações individuais na competição, com Bruno Ciríaco da Silva, 3º colocado no Juvenil Masculino; Kauan Souza da Silva, 3º colocado no Infantil Masculino; e Rafaela Alves Bezerra, 3ª colocada no Infantil Feminino.

Além dos resultados individuais, a Nova Central também recebeu premiações coletivas em Capão Bonito. A equipe foi campeã por equipes no Mirim A Masculino, vice-campeã no Mirim B Masculino, Infantil Masculino e Juvenil Masculino, além de vice-campeã no Infantil Feminino e vice-campeã geral masculina da competição.

Com treinamentos realizados no Bunkyo Suzano, a instrutora da equipe, Luciana Watanabe, destacou o desempenho dos atletas nas competições e agradeceu o apoio da Prefeitura de Suzano, que contribuiu com a disponibilização do transporte para a participação da delegação nos torneios.

“Esses resultados mostram o empenho dos nossos atletas, das famílias e de toda a equipe nos treinamentos. Tivemos conquistas importantes em diferentes categorias, o que demonstra a força do sumô suzanense e o crescimento dos nossos competidores. Também agradecemos a Prefeitura de Suzano por todo apoio”, afirmou Luciana.

A equipe agora inicia os preparativos para o Campeonato Brasileiro de Sumô, que será realizado no Ginásio de Sumô do Bom Retiro nos dias 25 e 26 de julho, o último final de semana do mês.