Alunos da rede municipal entram em recesso na próxima segunda-feira

A rede municipal de ensino inicia na próxima segunda-feira (06/07) o período de recesso escolar. Ao todo, 26.287 alunos matriculados nas 73 escolas próprias e 29 creches conveniadas terão uma pausa nas atividades, com retorno previsto para 20 de julho. O período integra o calendário letivo da Secretaria de Educação de Suzano e proporciona um momento de descanso para estudantes e professores, além de permitir a realização de serviços de manutenção nas unidades.

No total, entram em recesso 6.332 crianças de creches, 7.164 alunos da pré-escola, 12.655 estudantes do ensino fundamental e 133 matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A estrutura é mantida por 3.494 profissionais da Secretaria de Educação, sendo 1.634 professores e 1.860 servidores que atuam nas áreas administrativa, operacional e de apoio. Eles também param neste período.

Embora as atividades pedagógicas sejam interrompidas durante o recesso, o tempo também será importante para que as equipes realizem melhorias nas escolas. Algumas passarão por trabalhos de manutenção, como pintura e pequenos reparos, executados com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDM), bem como por capinação. As intervenções têm como objetivo garantir que os ambientes estejam ainda mais organizados, seguros e acolhedores para o retorno dos estudantes.

Além das ações de manutenção, o recesso representa um momento estratégico para que as equipes gestoras possam revisar planejamentos e organizar as próximas etapas do calendário escolar, assegurando que o retorno das atividades aconteça dentro das melhores condições para alunos, professores e demais profissionais.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, afirmou que a pausa faz parte do planejamento pedagógico e contribui diretamente para a qualidade do ensino oferecido pela rede. “O recesso escolar é um período muito importante para que estudantes e profissionais possam descansar e retornar renovados para a continuidade do ano letivo. Ao mesmo tempo, aproveitamos esse intervalo para realizar melhorias nas unidades, garantindo que todos encontrem um ambiente ainda mais preparado, seguro e acolhedor. Nosso compromisso é oferecer uma educação de qualidade em todos os aspectos, desde o planejamento pedagógico até a estrutura física das escolas”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o investimento na educação também passa pelo cuidado com os espaços escolares e pela valorização dos profissionais da rede. “Temos uma das maiores redes municipais da região e trabalhamos continuamente para oferecer as melhores condições de aprendizagem aos nossos alunos. O recesso é um momento importante para o descanso dos estudantes e dos educadores, mas também para que possamos realizar manutenções e preparar cada unidade para um segundo semestre produtivo. Seguiremos investindo na educação porque acreditamos que ela transforma vidas e constrói um futuro melhor”, declarou o chefe do Executivo.