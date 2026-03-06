CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 7 e 8 de março

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (7) e domingo (8), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.



Confira o que muda:



Sábado (7)

Linha 10-Turquesa

– Entre 22h e meia-noite, na Estação Tamanduateí, sentido Palmeiras-Barra Funda, o embarque e o desembarque serão feitos pela plataforma 2 para manutenção de aparelhos de mudança de via e cargas de dormentes inservíveis. De 23h até o fim da operação comercial, os trens prestam serviço na plataforma 4 da Estação Juventus-Mooca.



Linha 11-Coral

– Das 23h30h até meia-noite, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 das estações Corinthians-Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio, devido à inspeção dos três túneis da linha pela via 1.



Linha 12-Safira

– Das 23h30 à meia-noite, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque nas estações Itaquaquecetuba e Jardim Romano, e plataforma 3 da Estação Engenheiro Manoel Feio. As alterações são para a realização de manutenção preventiva de aparelhos de mudança de via.



Domingo (8)

Linha 10-Turquesa

– Das 8h às 17h, a circulação de trens entre as estações da Luz e Palmeiras -Barra Funda estará interrompida. Os passageiros podem utilizar como alternativa a Linha 11-Coral.



– Durante toda a operação comercial, das 4h à meia-noite, os trens Linha 10-Turquesa, que seguem no sentido Palmeiras-Barra Funda, não prestam serviço na Estação Prefeito Saladino. Os passageiros que desembarcam nesta estação devem seguir viagem até a Estação Utinga e retornar. Já para quem pretende embarcar na estação, é necessário pegar o trem até a Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André e embarcar na composição na plataforma oposta.



– Neste período, os trens fazem o embarque e o desembarque pela plataforma 2 nas estações Capuava e Utinga. No período das 4h às 6h, sentido Palmeiras-Barra Funda, os trens fazem o embarque e o desembarque pela plataforma 2 na Estação Tamanduateí.



– Todas essas mudanças ocorrem para lançamento de cabo mensageiro na rede aérea e atuação nas chaves seccionadoras, além de carga de dormentes inservíveis.



Linha 11-Coral

– Das 8h às 20h, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 nas estações Corinthians-Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio. Já entre 23h30 e meia-noite, o embarque e o desembarque ocorrem pela plataforma 1 das estações Corinthians-Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio. As alterações são para levantamento topográfico e continuidade da inspeção nos três túneis da linha.



Linha 12-Safira

– Durante toda a operação comercial, os trens circulam pela plataforma 1 nas estações Itaquaquecetuba e Engenheiro Manoel Feio, para substituição de cabos de cobre por alumínio na rede aérea.



Linha 13-Jade

– Das 8h às 20h, os passageiros devem embarcar e desembarcar na plataforma 2 das estações Guarulhos-Cecap e Aeroporto-Guarulhos, e na plataforma 4 da Estação Engenheiro Goulart, para inspeção da concessionária nos equipamentos de rede aérea, chaves, linhas de transmissão, isoladores de secção, postes e estruturas ao longo da linha.



Serviço Expresso Aeroporto

– O intervalo do Expresso Aeroporto será de 1 hora durante toda a operação, das 5h à meia-noite.



Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.