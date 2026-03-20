CPTM terá alteração na circulação no fim de semana

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (21) e domingo (22), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Confira o que muda

Sábado (21)

Linha 11-Coral

– Das 21h até o fim da operação comercial, os trens prestam serviço em dois loops, entre Jundiapeba e Estudantes e entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiapeba. Os passageiros precisam embarcar e desembarcar em Jundiapeba para seguir viagem nos dois sentidos da linha.

– Os trens circulam em via única na Estação Calmon Viana e entre as estações Jundiapeba e Estudantes. Os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque nas estações Calmon Viana, Jundiapeba e Brás Cubas, plataforma 4 na Estação Mogi das Cruzes e plataforma 3 na Estação Estudantes. O motivo da mudança é para carga e descarga de materiais de via e pintura da passarela metálica na Estação Calmon Viana.

Linha 10-Turquesa

– Das 23h à meia-noite, os passageiros devem embarcar e desembarcar na plataforma 2 nas estações Ribeirão Pires e Guapituba. Na região, haverá carga de materiais inservíveis e manutenção de aparelho de mudança de via.

– No mesmo período, os trens prestam serviço em dois loops, entre Palmeiras-Barra Funda e Mauá e entre Rio Grande da Serra e Mauá. Os passageiros devem embarcar e desembarcar em Mauá para seguir viagem nos dois sentidos da linha.

Domingo (22)

Linha 11-Coral

– Das 4h às 6h, os trens circulam em via única entre as estações Jundiapeba e Estudantes. Os passageiros devem utilizar a plataforma 2 nas estações Jundiapeba e Brás Cubas; plataforma 4 na Estação Mogi das Cruzes e plataforma 3 na estação Estudantes, para carga e descarga de materiais.

– De 6 às 9h, os trens circulam em via única na Estação Tatuapé e os passageiros devem utilizar a plataforma 1 para embarque e desembarque, para a implantação de postes, equipagem de estruturas e transportes de materiais.

– Das 10h às 22h, os trens circulam em via única na Estação Brás e os passageiros devem embarcar e desembarcar na plataforma 3 para a substituição de telhas.

Linha 12-Safira

– Durante toda a operação comercial, os trens circulam em via única na Estação Itaquaquecetuba, onde haverá a substituição de cabos. Os passageiros devem embarcar e desembarcar na plataforma 1.

Linha 10-Turquesa

– Do início da operação comercial até às 06h, os trens circulam em via única na Estação Capuava e os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque devido à retirada e transposição de suspensórios do cabo mensageiro.

– Das 9h às 15h, os trens circulam em via única entre as estações Ribeirão Pires e Guapituba e os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque, para a substituição de telhas e implantação de cabo guarda.

– Das 9h às 15h, os trens prestam serviço em dois loops: estações Palmeiras-Barra Funda/Mauá e Rio Grande da Serra/Mauá. Os passageiros precisam embarcar e desembarcar em Mauá para seguir viagem nos dois sentidos da linha.

– Das 9h às 18h, os trens com destino a Rio Grande da Serra não realizarão parada na Estação Juventus-Mooca. Os passageiros que desejam desembarcar nessa estação devem seguir até a Estação Ipiranga e retornar no sentido oposto para concluir o trajeto.

– Das 14h às 18h, na Estação Rio Grande da Serra, os trens circulam em via única e os passageiros devem embarcar e desembarcar na plataforma 1 para serviço de manutenção nos trilhos.

Expresso Aeroporto

– Das 8h às 18h, em razão da interrupção da circulação entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, os trens do Expresso Aeroporto chegam e partem da Estação da Luz com intervalos de 60 minutos.

Festival Lollapalooza 2026

A CPTM terá operação especial para os três dias do Festival Lollapalooza 2026, que acontecerá no Autódromo de Interlagos nos dias 20, 21 e 22 de março. Ao longo desses dias do evento, os trens vão circular por 24h com reforço de todo o quadro operacional (estações e segurança), desembarque e transferência entre linhas garantidos a qualquer horário.

As estações das linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade estarão abertas para embarque entre 4h e 0h, com o desembarque permitido em qualquer horário nesses dias do evento. Todas as transferências com Metrô e as concessionárias também irão permanecer abertas 24h e haverá trens extras de prontidão, conforme a necessidade.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.