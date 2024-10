Criança Feliz chega a sétima edição e deve atender 2,5 mil crianças neste sábado

A 7ª edição do Criança Feliz acontece neste sábado (12), no Dia das Crianças. O evento deve atender mais de 2,5 mil crianças no dia. A festa acontece das 9 às 15 horas na Rua José Rodrigues Junior, no Jardim Gardênia Azul.

De acordo com a organizadora da festa, Jéssica Carneiro, o evento contará com pintura fácil, corte de cabelo, entrega de doces e brinquedos, personagens vivos, música ao vivo, brinquedos infláveis de rua, lanche, refrigerante, geladinho, algodão doce, pipoca e sorteios. Todas as atrações são gratuitas.

O sorteio contará com bolsa de estudos de curso de informática, bicicleta, skate, triciclo, ingressos para parque aquático e parque da Mônica, entre outros.

“Queremos proporcionar para a criançada e família um dia especial que fará a diferença na vida de muitos que esperam tanto para comemorar esse dia tão especial”, disse Jéssica.

A idealizadora do projeto disse que em 2016 passou por uma dificuldade e quase faleceu. Isso fez com que ela pensasse em uma forma de “agradecer” a vida. “Pensei em uma forma de agradecer minha segunda oportunidade de vida. Acredito que a criança é a melhor forma de se aproximar de Deus, muito por conta da inocência. Em 2018 criei o Criança Feliz e já atendemos 700 crianças”.

Nas seis edições anteriores, já foram atendidas cerca de 10,2 mil crianças atendidas. “Isso tirando as instituições que já colaboramos, comunidades, outras festas e tudo mais”, explica Jéssica.

A organizadora falou sobre sua sensação de poder realizar mais uma edição da festa. “Realizada e grata por todas as pessoas que Deus colocou na minha vida para ajudar, voluntários, doadores, parceiros”.