Cruzamento do Jardim Imperador ganha semáforo com alerta sonoro

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana instalou um semáforo com botoeira sonora para pessoas com deficiência visual no cruzamento das avenidas Mogi das Cruzes e Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. O novo equipamento, que está em funcionamento desde a última semana, auxilia na travessia de pedestres que circulam pelas duas vias, conta com avisos sonoros e táteis, está interligado à Central de Controle Operacional Semafórico (CCOS) da cidade e funciona 24 horas por dia.

A ferramenta está em um local de grande circulação de veículos e pedestres, próximo à unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi), instituição que atende pessoas com deficiência em atividades educacionais e esportivas. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o responsável pelo Trânsito da cidade, Claudinei Galo, foram conhecer o funcionamento do dispositivo nesta quinta-feira (06/06) e acompanharam os trabalhos realizados por técnicos da pasta que atuavam para deixar o equipamento em perfeitas condições para os pedestres.

O novo semáforo emite alertas e conta com explicações sobre seu funcionamento disponibilizado em braile. Ele é acionado de forma tátil, sendo necessário apenas encostar o dedo no sensor e aguardar três segundos. Em seguida, o equipamento informa, por meio de um aviso sonoro, que o pedestre precisa aguardar para realizar a travessia.

Em determinado momento, a ferramenta passa a emitir uma contagem de 18 segundos que pode ser escutada tanto por pessoas que estão na faixa de pedestres quanto por motoristas que estão parados no cruzamento. Nos últimos cinco segundos, os alarmes são acelerados, indicando que o tempo para a travessia está se encerrando. Após esse tempo, a circulação de veículos volta a ser liberada.

O responsável pelo Trânsito explicou que a ideia foi implantada em vários países e que Suzano estuda distribuir mais dispositivos como esse em outros pontos da cidade. “Esse tipo de semáforo existe de forma abundante na França, por exemplo. É uma ideia que visa dar prioridade às pessoas com deficiência e foi muito bem pensada para este local. Estamos falando de um grande avanço para nossa cidade visando ajudar quem mais tem dificuldades para atravessar vias de grande circulação, como são as avenidas Mogi das Cruzes e a Senador Roberto Simonsen”, explicou Galo.

O prefeito, por sua vez, parabenizou as equipes da pasta pela dedicação e lembrou que a iniciativa também é uma forma de conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar o pedestre no trânsito. “Nossa cidade busca sempre promover o respeito entre todos e, certamente, essa é mais uma iniciativa que evidencia essa nossa meta. O novo dispositivo, com alerta sonoro e instruções em braile, tem a assinatura da nossa Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a quem eu parabenizo pelo trabalho”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.