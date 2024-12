Déborah Raffoul assumirá como presidente do Fundo Social

No dia 1º de janeiro, Pedro Ishi será oficialmente empossado como o 14º prefeito de Suzano, sucedendo Rodrigo Ashiuchi após oito anos de gestão. Além das pessoas de sua confiança já anunciadas para o secretariado, sua esposa, Déborah Raffoul, assumirá oficialmente a presidência do Fundo Social de Solidariedade.

Aos 37 anos, a empresária formada em Gestão Pública e Design de Interiores ocupará o cargo desempenhado por Larissa Ashiuchi ao longo dos últimos oito anos, com o objetivo de manter o pleno apoio às famílias em situação de vulnerabilidade de Suzano. A missão de comandar um setor notório pelo recorde de arrecadação e distribuição de roupas, alimentos e brinquedos, e pela realização de uma série de ações e mutirões junto à população nos dois mandatos anteriores, requer sensibilidade e dedicação para priorizar o próximo.

Além de gestora e empreendedora, Déborah também tem experiência na máquina pública, tendo feito parte da administração de Suzano enquanto assessora de gabinete entre 2017 e 2021. Por essa trajetória, sua formação e seu conhecimento acerca do funcionamento da administração, a futura primeira-dama, que vem de uma tradicional família de origem libanesa do município, afirma estar pronta para assumir a responsabilidade.

“Gerir este órgão, lidar diretamente com tantas vidas e assumir esta função que a Larissa executou brilhantemente ao longo de todos esses anos é uma missão extremamente nobre que requer muita força de vontade”, pontuou.

Larissa destacou que além de ser capacitada para o cargo, Déborah tem todas as características necessárias para colaborar com o bem-estar de milhares de suzanenses. “Conheço a Déborah há muitos anos e, assim como o Pedro Ishi, tenho certeza de que ela também fará um ótimo trabalho com a assertividade, a compaixão e a solidariedade que um gestor do Fundo Social precisa ter”, apontou.

O futuro chefe do Executivo destacou que uma das principais marcas de Déborah é a dedicação. “Se há características que nunca faltaram para a Déborah são a coragem e a persistência para fazer o que é certo e ajudar aqueles que estão ao seu redor”, destacou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que ele e Larissa estão contentes em ver que o trabalho de oito anos continuará sendo desenvolvido por seus sucessores. “Ver a alegria e o orgulho de ser suzanense recuperados nos rostos da nossa gente após quase uma década de muito empenho é motivo de felicidade para nós, pois sabemos que deixamos a cidade nos trilhos de um futuro muito promissor e, mais ainda, em boas mãos pelos próximos quatro anos. Volto a afirmar que a gestão Pedro Ishi, com Déborah Raffoul como presidente do Fundo Social, terá nossa total confiança e apoio”, concluiu.

Perfil

Nascida em 29 de janeiro de 1987, a empresária Déborah Raffoul Ishi é formada em Gestão Pública na Universidade Cruzeiro do Sul, e em Design de Interiores na Universidade Braz Cubas (UBC).

Casada com Pedro Charles Shirakawa Ishi desde 3 de dezembro de 2016, Déborah é mãe de três filhos: Matheus, de 6 anos; Rafael, com 4; e Lívia, que completa dois meses de vida em 1º de janeiro de 2025. Gestora e empreendedora, vem de uma tradicional família de raízes libanesas, tem variadas experiências em empresas de sua família, somando cerca de 15 anos de atuação.

Acumulando conhecimentos e vivências na máquina pública ao longo da década de 2010, o mais recente desafio de Déborah na administração pública suzanense foi no primeiro mandato da gestão Rodrigo Ashiuchi, entre 2017 e 2020, quando fez parte do governo enquanto assessora de gabinete do chefe do Executivo municipal.