Decreto proíbe donos de impedir entrada de agentes em residências

Agentes de saúde de Suzano estão autorizados a entrar em residências, imóveis vagos e abandonados mesmo sem a permissão dos proprietários para combater o mosquito da dengue.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) baixou decreto com a autorização ao ingresso nos imóveis sem precisar da decisão dos donos.

Trata-se de mais uma medida no sentido de conter o avanço da doença em Suzano. A cidade vive uma epidemia. São 1.335 casos confirmados. Medidas tiveram início com a nebulização e seguiram com a implantação do projetos ‘Aedes do Bem’, decreto de ‘ estado de emergência’ e início da vacinação.

No novo decreto, o prefeito afirma que “fica autorizado o ingresso forçado em imóveis públicos ou particulares vagos, desabitados ou abandonados independente de prévia autorização dos proprietários”.

Nos casos dos imóveis habitados em que houver recusa do proprietário, o decreto garante o acesso.

Segundo o documento, “o ingresso forçado será realizado buscando a preservação da integridade do imóvel e das condições de segurança em que foi encontrado”.

O documento ainda prevê: “Sempre que se mostrar necessária, o agente público poderá requerer auxílio à autoridade policial ou à Guarda Municipal”.

Até agora, desde que surgiram os casos de dengue, a Prefeitura se mobilizou para reduzir a transmissão da doença com a intensificação da nebulização em bairros com maior incidência de casos; a implantação do projeto “Aedes do Bem”; a decretação do estado de emergência e a vacinação, que está sendo ofertada em 12 postos de saúde e escolas municipais.

Com o objetivo de combater o mosquito Aedes Aegypti a partir da nebulização, equipes da administração municipal começaram a circular, entre 29 e 31 de janeiro, no bairro Jardim Varan, com o veículo que espalha a névoa de inseticida. Logo depois, o serviço se estendeu à Vila Amorim, onde a ação permaneceu por mais três dias, entre 1º e 3 de fevereiro.

Nos dias seguintes também foram contemplados, entre outras localidades, o Jardim Revista, o Jardim Monte Cristo e a Vila Urupês, e, novamente, a Vila Amorim durante o começo desta semana. Para intensificar a ação, a pasta utiliza dois automóveis. Em 6 de fevereiro, Suzano promoveu a implantação do projeto “Aedes do Bem” no Jardim Varan, realizado em parceria com a empresa Prime Soluções Ambientais.