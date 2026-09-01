'Caminhada da Patrulha Maria da Penha' reúne 500 pessoas e arrecada 400 quilos de alimentos

A “4ª Caminhada da Patrulha Maria da Penha pelo Fim da Violência Contra a Mulher” reuniu cerca de 500 pessoas no Parque Municipal Max Feffer, no último sábado (29/08), em uma manhã de conscientização e mobilização. A iniciativa também arrecadou aproximadamente 400 quilos de alimentos não perecíveis.

Promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, a atividade integrou a programação do “Agosto Lilás” em Suzano e teve como objetivo chamar a atenção da população para a importância do enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando que a prevenção e o combate às agressões devem envolver toda a sociedade.

O evento também resultou na arrecadação de mais de 400 quilos de alimentos não-perecíveis doados pelos participantes, aliando a mensagem de conscientização a uma iniciativa de solidariedade. Os itens vão reforçar as distribuições realizadas pelo Fundo Social às famílias em situação de vulnerabilidade no município.

A programação começou pela manhã com uma aula de zumba e o aquecimento dos participantes. Na sequência, o público percorreu o entorno do Parque Max Feffer em uma caminhada marcada por mensagens de respeito, proteção e combate à violência doméstica.

A mobilização reuniu mulheres, homens e famílias, reforçando um dos principais objetivos da iniciativa: ampliar o debate para toda a comunidade e mostrar que o enfrentamento à violência não deve ser tratado como uma responsabilidade exclusivamente feminina.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira de Lima, destacou a importância da participação popular para ampliar o alcance do trabalho preventivo desenvolvido pelo grupamento. “A caminhada é um momento para reunir a população, mostrar que essa é uma responsabilidade de todos e reforçar que nenhuma forma de violência contra a mulher pode ser naturalizada”, afirmou.

Além da mobilização promovida durante o “Agosto Lilás”, a Patrulha Maria da Penha mantém uma atuação permanente no município, com acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica, fiscalização de medidas protetivas e realização de atividades preventivas e de conscientização.

Desde março deste ano, o grupamento especializado da Guarda Civil Municipal (GCM) mantém atendimento 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados. Atualmente, a equipe é formada por dez agentes e uma coordenadora, garantindo acompanhamento contínuo às mulheres assistidas.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Ishi, também ressaltou a mobilização da população. “Foi uma manhã muito especial, com famílias inteiras reunidas por uma mensagem de respeito e proteção às mulheres. Além de levarmos essa conscientização para centenas de pessoas, ainda conseguimos arrecadar 400 quilos de alimentos. É uma demonstração de união e solidariedade em torno de uma causa que precisa do compromisso de todos”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a participação registrada na quarta edição fortalece o trabalho realizado diariamente pela GCM. “A presença de tantas pessoas demonstra que a sociedade está cada vez mais envolvida nessa causa. A Patrulha Maria da Penha realiza um trabalho permanente de proteção e prevenção, mas a conscientização também é fundamental. Quando reunimos cerca de 500 pessoas caminhando juntas, reforçamos que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade coletiva”, destacou.

Também compareceram à caminhada os secretários Alex Santos (Governo), Cintia Lira (Administração), Arnaldo Marín Júnior, o Nardinho (Esportes e Lazer), Francisco Balbino (Segurança Cidadã) e César Braga (Controladoria Geral).