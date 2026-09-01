Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 01 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Saúde Itinerante' realiza 365 atendimentos na Quinta Divisão

Edição foi realizada no último sábado (29/08), na Escola Estadual Helena Zerrener, com consultas, exames, vacinação e outros serviços de saúde

31 agosto 2026 - 17h23Por de Suzano
Ao longo do dia, a iniciativa contabilizou 365 atendimentos e procedimentosAo longo do dia, a iniciativa contabilizou 365 atendimentos e procedimentos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (29/08) a 31ª edição do projeto “Saúde Itinerante” na Escola Estadual Helena Zerrener, na região da Quinta Divisão, distrito de Palmeiras. Ao longo do dia, a iniciativa contabilizou 365 atendimentos e procedimentos, levando diferentes serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) para mais perto dos moradores que vivem em regiões mais afastadas do centro.

Entre os serviços realizados, foram registradas 76 consultas médicas e 11 de enfermagem, garantindo acolhimento, avaliação dos pacientes e orientações de acordo com as necessidades identificadas pelas equipes.

A ação também contou com 70 aferições de pressão arterial e 67 testes de glicemia capilar (dextro), importantes para o acompanhamento de indicadores relacionados à saúde da população e para a identificação de possíveis alterações que necessitem de avaliação profissional. Outro destaque foi a realização de 55 sessões de auriculoterapia, prática integrativa que complementa os cuidados oferecidos aos usuários.

Os moradores também puderam solicitar e realizar exames laboratoriais durante a atividade. Ao todo, foram contabilizadas 33 solicitações de exames e 28 coletas, além de 11 coletas de papanicolau, procedimento fundamental para o rastreamento e a prevenção do câncer do colo do útero. A programação foi complementada ainda pela aplicação de 14 doses de vacinas, contribuindo para a atualização da cobertura vacinal da população.

O “Saúde Itinerante” tem como objetivo descentralizar os serviços e aproximar a Atenção Primária das comunidades. A estratégia permite que os moradores encontrem diferentes atendimentos em um mesmo espaço, reduzindo a necessidade de deslocamentos e ampliando o acesso às ações de prevenção, diagnóstico e acompanhamento.

Com a edição deste sábado, a Escola Estadual Helena Zerrener passou a contabilizar 1.447 atendimentos e procedimentos realizados pelo projeto em 2026, considerando as quatro ações promovidas no local. A unidade vem sendo utilizada como ponto de atendimento para ampliar a cobertura na região de Palmeiras.

O secretário de Saúde, William Harada, lembrou que a iniciativa aproxima os serviços das comunidades, proporcionando melhor saúde para todos. “A iniciativa tem justamente esse propósito de levar os serviços para mais perto das pessoas, facilitando o acesso e permitindo que diferentes cuidados sejam realizados em um único local. A participação dos moradores mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mais de 800 pessoas prestigiam '2&ordm; Festival de Talentos de Palmeiras'
Cidades

Mais de 800 pessoas prestigiam '2º Festival de Talentos de Palmeiras'

Fundo Social encerra bazares solidários com 11,2 mil famílias atendidas na Campanha do Agasalho
Cidades

Fundo Social encerra bazares solidários com 11,2 mil famílias atendidas na Campanha do Agasalho

Transporte leva educação de trânsito a número recorde de crianças com projeto 'Na Pista Certa'
Cidades

Transporte leva educação de trânsito a número recorde de crianças com projeto 'Na Pista Certa'

'Caminhada da Patrulha Maria da Penha' reúne 500 pessoas e arrecada 400 quilos de alimentos
Cidades

'Caminhada da Patrulha Maria da Penha' reúne 500 pessoas e arrecada 400 quilos de alimentos

Suzano emite 1,2 mil Carteiras de Identificação da Pessoa com TEA desde 2022
Cidades

Suzano emite 1,2 mil Carteiras de Identificação da Pessoa com TEA desde 2022

Castelo Branco ganha asfalto novo em seis ruas
Ferraz

Castelo Branco ganha asfalto novo em seis ruas