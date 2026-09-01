'Saúde Itinerante' realiza 365 atendimentos na Quinta Divisão

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (29/08) a 31ª edição do projeto “Saúde Itinerante” na Escola Estadual Helena Zerrener, na região da Quinta Divisão, distrito de Palmeiras. Ao longo do dia, a iniciativa contabilizou 365 atendimentos e procedimentos, levando diferentes serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) para mais perto dos moradores que vivem em regiões mais afastadas do centro.

Entre os serviços realizados, foram registradas 76 consultas médicas e 11 de enfermagem, garantindo acolhimento, avaliação dos pacientes e orientações de acordo com as necessidades identificadas pelas equipes.

A ação também contou com 70 aferições de pressão arterial e 67 testes de glicemia capilar (dextro), importantes para o acompanhamento de indicadores relacionados à saúde da população e para a identificação de possíveis alterações que necessitem de avaliação profissional. Outro destaque foi a realização de 55 sessões de auriculoterapia, prática integrativa que complementa os cuidados oferecidos aos usuários.

Os moradores também puderam solicitar e realizar exames laboratoriais durante a atividade. Ao todo, foram contabilizadas 33 solicitações de exames e 28 coletas, além de 11 coletas de papanicolau, procedimento fundamental para o rastreamento e a prevenção do câncer do colo do útero. A programação foi complementada ainda pela aplicação de 14 doses de vacinas, contribuindo para a atualização da cobertura vacinal da população.

O “Saúde Itinerante” tem como objetivo descentralizar os serviços e aproximar a Atenção Primária das comunidades. A estratégia permite que os moradores encontrem diferentes atendimentos em um mesmo espaço, reduzindo a necessidade de deslocamentos e ampliando o acesso às ações de prevenção, diagnóstico e acompanhamento.

Com a edição deste sábado, a Escola Estadual Helena Zerrener passou a contabilizar 1.447 atendimentos e procedimentos realizados pelo projeto em 2026, considerando as quatro ações promovidas no local. A unidade vem sendo utilizada como ponto de atendimento para ampliar a cobertura na região de Palmeiras.

O secretário de Saúde, William Harada, lembrou que a iniciativa aproxima os serviços das comunidades, proporcionando melhor saúde para todos. “A iniciativa tem justamente esse propósito de levar os serviços para mais perto das pessoas, facilitando o acesso e permitindo que diferentes cuidados sejam realizados em um único local. A participação dos moradores mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.