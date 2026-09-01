Transporte leva educação de trânsito a número recorde de crianças com projeto 'Na Pista Certa'

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana abriu nesta segunda-feira (31/08) as atividades do projeto “Na Pista Certa”, que levará educação no trânsito para 2.374 alunos de Suzano ao longo desta semana, com a estrutura montada no Pavilhão Maurice Bou Assi, nas instalações do Parque Municipal Max Feffer.

Para celebrar a nova edição da iniciativa, que alcança um número recorde de alunos por meio da parceria com a Fundación Mapfre, a prefeitura organizou uma cerimônia de recepção da 1ª turma de crianças para dar as boas-vindas aos alunos da Escola Municipal Toshio Utiyama, que integra o conjunto de 16 escolas que participarão desta edição, sendo 15 da rede municipal e um da rede estadual.

O evento contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Ishi e dos secretários de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, e de Educação, Renata Priscila Magalhães, entre outros secretários. O presidente do Poder Legislativo municipal, Artur Takayama, que estava acompanhado de demais vereadores da cidade, também participou da abertura.

As autoridades deram a largada para os estudantes desfrutarem dessa experiência lúdica, proporcionada pela montagem de estrutura modular e itinerante que foi especialmente preparada para oferecer às crianças um passeio imersivo por uma minicidade, para que eles possam vivenciar situações do dia a dia no trânsito.

Por meio do contato com placas de trânsito e sinalizações no solo, os alunos serão estimulados a refletir sobre comportamentos seguros, ética cidadã e a importância do respeito às leis durante um passeio de bicicleta, sob orientação da equipe da Fundación Mapfre, da coordenação do departamento de Educação para o Trânsito e apoio do Núcleo de Projetos Pedagógicos da Educação.

Aprendizado na prática

Todos que falaram nesta cerimônia de abertura destacaram a possibilidade de os alunos aprenderem na prática e levar o aprendizado para a vida, para se tornarem condutores mais conscientes e terem mais condições de dialogar com pais e responsáveis sobre a condução nas vias.

A secretária de Educação ressaltou a importância do projeto dentro do contexto escolar. “A educação para o trânsito deve começar desde cedo, e esse projeto é uma forma inovadora de abordar o tema com as crianças. A iniciativa une diversão e aprendizado, e isso potencializa o impacto da mensagem. Ver os alunos interagindo e compreendendo seu papel como pedestres, passageiros e ciclistas é gratificante”, comentou Renata.

Já o secretário de Transporte frisou que a ação é fundamental para a educação no trânsito. “Temos o compromisso de salvar vidas e, por isso, fazemos um trabalho que conscientize não só os atuais como também os futuros motoristas. Com essa vivência, conseguimos plantar uma sementinha de responsabilidade nas nossas crianças. Estamos muito felizes com a receptividade e com o envolvimento das escolas de Suzano”, pontuou Galo.

A primeira-dama comemorou a realização dessa ação conjunta que garantirá uma nova oportunidade para os alunos aprenderem de uma forma lúdica e muito especial. “É extremamente relevante que possamos trabalhar em conjunto para oferecer esse tipo de vivência aos alunos. Não se trata apenas de uma aula fora da sala, mas de uma experiência que leva conhecimento para a vida toda. Educação e cidadania caminham juntas, e este projeto é prova disso”, afirmou Déborah.

Por fim, o prefeito reforçou o compromisso da gestão com a educação e com a segurança no trânsito. “Ações como essa são um orgulho para nós. Quando conseguimos unir educação, mobilidade urbana e parceiros como a Fundación Mapfre, o resultado é uma cidade mais consciente e um futuro mais seguro. Agradeço o trabalho do secretário Claudinei Galo, da secretária Renata Priscila e de toda equipe da Educação e da Mapfre, que fizeram esse trabalho acontecer”, declarou Pedro Ishi.

Também participaram da cerimônia de abertura o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho; o controlador geral do município César Braga; e os vereadores Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; Dirceu Carlos da Silva, o filho do Carlão da Limpeza; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro.

Pela administração municipal, também marcaram presença as equipes do Núcleo de Projetos Pedagógicos, com Sueli Stuchi e Sueli Prestes; e do departamento de Educação para o Trânsito, com Fernanda Alonso, Marileide Santos e Leila Schmidt. A Fundación Mapfre foi representada pelo coordenador do projeto “Na Pista Certa”, Carlos Henrique Alves.