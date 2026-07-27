Ferroviários da CPTM ameaçam greve e cobram garantias de empregos

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil realizou, nesta sexta-feira (24), uma assembleia com os ferroviários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para discutir reivindicações da categoria. Ao final da reunião, foi aprovado que, caso o Governo do Estado não apresente uma resposta ou se recuse a negociar até a próxima sexta-feira (31), uma nova assembleia será realizada no dia 3 de agosto, às 18 horas, com possível greve a partir da meia-noite do dia 4 de agosto.

Entre as principais deliberações, os trabalhadores decidiram exigir a reestatização das linhas concedidas à Trivia Trens, a manutenção de todos os empregos dos ferroviários da CPTM e a aprovação do Projeto de Lei nº 730/2025 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com apoio do Governo do Estado.

A assembleia ocorreu em meio aos recentes episódios de falhas operacionais, incêndios, atrasos e interrupções nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, atualmente concedidas à iniciativa privada, mas temporariamente reassumidas pela CPTM por 90 dias. Segundo o sindicato, esses problemas têm se tornado recorrentes nos últimos dias e os trabalhadores manifestaram preocupação com a ausência de garantias sobre a manutenção de seus empregos após o prazo.

A entidade ressaltou que os trabalhadores da concessionária Trivia Trens não são os responsáveis diretos pelos transtornos enfrentados pela população. Na avaliação da categoria, o processo de transição foi conduzido de forma inadequada, com treinamento e acompanhamento insuficientes para a complexidade da operação ferroviária, o que compromete a qualidade e a segurança do serviço prestado aos passageiros.

Para a categoria, preservar a experiência dos profissionais e garantir condições adequadas de operação é fundamental para evitar novos episódios de risco e assegurar um serviço de qualidade à população. Os ferroviários também reafirmaram o compromisso histórico da categoria com a defesa de um transporte público eficiente, tecnicamente qualificado, seguro para os passageiros e com valorização dos trabalhadores.

O DS entrou em contato com a Trivia Trens, que pediu para que assuntos relacionados as linhas 11, 12 e 13 fossem tratados apenas com a CPTM. Esta por sua vez, afirmou que ainda não foi oficialmente informada da greve pelo Sindicato e que, por isso, não teria um posicionamento no momento.