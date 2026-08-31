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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Cidades

Jornalista Cristina Gomes lança livro na 28ª Bienal Internacional do Livro de SP

Obra foi editada pela Editora Viseu e conta com mais de 100 páginas, inserida na categoria Juvenil

31 agosto 2026 - 08h43Por da Reportagem Local
Jornalista Cristina Gomes lança livro na 28ª Bienal Internacional do Livro de SPJornalista Cristina Gomes lança livro na 28ª Bienal Internacional do Livro de SP - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

Respeito É Bom Até Na Vida On-Line é um convite para um mergulho na história de Edmar, ou melhor de Éd, um jovem comum que sofre uma reviravolta na vida até ser vítima de bullying e cyberbullying. A sorte dele foi lançada e no dia 7 de setembro, a jornalista Cristina Gomes lança o seu livro “Respeito É Bom Até na Vida On-Line”, durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no Anhembi, na Capital Paulista.

A obra foi editada pela Editora Viseu e conta com mais de 100 páginas, inserida na categoria Juvenil. O lançamento será no período das 14 às 16 horas, na Travessa Literária, na rua H, número 48, dentro do pavilhão da Bienal. 

Você será convidado a mergulhar no universo deste livro que destaca os malefícios para quem se torna alvo do bullying e cyberbullying. Enquanto o primeiro ocorre de forma presencial e em situações repetitivas, o cyberbullying usa a internet e redes sociais para intimidar e humilhar a vítima.

Com as facilidades do mundo digital, o assunto é mais do que pertinente para refletir:  “O bullying é um assunto para ser discutido e agora com o surgimento das redes sociais ele é praticado de uma outra forma, não menos prejudicial para quem é vítima”, disse.  

E em meio ao uso de Inteligência Artificial nas mais rotineiras atividades do cotidiano, a jornalista classifica o desafio de escrever uma obra como uma verdadeira resistência à leitura e à atividade intelectual ao compor personagens, enredo e uma história fictícia, mas que traz elementos muito comuns e próximos de todos. Se antes, alguém algum dia já tinha sido alvo de brincadeiras e gozações, hoje é até crime.

Na ocasião da escrita do livro, ambos não eram tipificados como crimes, o que já houve avanço nessa questão. O bullying e o cyberbullying foram tipificados como crimes no Brasil no dia 12 de janeiro de 2024, com a sanção da Lei 14.811/2024. A nova legislação alterou o Código Penal brasileiro para incluir ambos os atos como formas de "intimidação sistemática" e determinou punições específicas para cada um.

Após o lançamento oficial, a jornalista pretende fazer uma série de outros lançamentos para levar a mensagem do livro, especialmente ao público mais jovem. A obra já está disponível para compra nos sites das principais livrarias do país como a Amazon, Google Play, Apple Books, Kobo, Estante Virtual, entre outros, com preço sugerido pela editora de R$ 42,90.

 

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