Poupatempo de Suzano realiza mais de 100 mil atendimentos presenciais no 1° semestre de 2026

A unidade do Poupatempo de Suzano realizou 107,5 mil atendimentos presenciais no primeiro semestre de 2026, um aumento de 31% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 82 mil atendimentos presenciais. Os dados foram divulgados pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp).

Segundo a companhia, entre os serviços mais solicitados estão a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e os atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além dos atendimentos presenciais, cerca de 3,5 mil serviços estão disponíveis pelos canais digitais, como a renovação da CNH, licenciamento, consulta de débitos de veículos e emissão de atestado de antecedentes criminais.

A Prodesp informou que os serviços podem ser acessados tanto pelo portal quanto pelo aplicativo do Poupatempo.sp.gov.br. Também é possível acessar o autoatendimento pelo WhatsApp oficial, pelo número (11) 9 5220-2974.

A unidade do Poupatempo de Suzano funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, no endereço Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.