Prefeitura mantém projeto de requalificação do Centro de Suzano

A Prefeitura de Suzano informou que segue elaborando o projeto de requalificação da área central da cidade, que inclui intervenções nas ruas Benjamin Constant e General Francisco Glicério, duas das principais vias comerciais do município. Segundo a administração municipal, o plano ainda está em fase de desenvolvimento e depende da viabilização de recursos financeiros. Entre as possibilidades em estudo está a implantação de um calçadão, mas a medida ainda não tem definição nem prazo para ser executada.

A administração municipal informou que a proposta prevê um conjunto de melhorias voltadas à qualificação dos espaços públicos, abrangendo mobilidade urbana, acessibilidade, paisagismo, iluminação, instalação de mobiliário urbano e harmonização visual. O objetivo é tornar a região central mais segura, moderna e acolhedora para pedestres, comerciantes e visitantes, além de contribuir para a valorização do comércio local.

Segundo a prefeitura, o projeto ainda está em fase de elaboração e, neste momento, o município realiza tratativas para garantir os recursos necessários à execução das intervenções. Por isso, ainda não há previsão para o início das obras.

Sobre a possibilidade de implantação de um calçadão em uma das vias centrais, a prefeitura confirmou que a proposta permanece entre os estudos técnicos desenvolvidos para a requalificação da área central. No entanto, ressaltou que ainda não há definição sobre a implementação da medida nem cronograma para sua execução.