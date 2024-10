Delegacia da Mulher de Suzano recebe a visita da ministra alemã Lisa Paus

A Ministra de Estado, da Família, Idosos, Mulher e Juventude da Alemanha, Lisa Paus, visitou a Delegacia de Defesa da Mulher no último sábado (12). Na ocasião, a ministra conheceu as instalações da delegacia, assim como a Sala Rosa e outros equipamentos voltados ao combate à violência contra a mulher.

Foi anunciada a rede municipal de apoio, uma vez que, o enfrentamento à violência contra a mulher implica em ação conjunta de vários setores. Entre os assuntos discutidos, estão: sobre os protocolos de atendimento ao enfrentamento de violência doméstica e sobre a linha de atuação de cada um dos presentes e sua efetividade.

O encontro contou com a presença da advogada Maria Margarida Mesquita, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Suzano e responsável pela Sala Rosa; e delegada titular da DDM do município, Silmara Marcelino.

A ministra pontuou as semelhanças e diferenças entre as políticas públicas do Brasil e Alemanha. Lisa também elogiou o trabalho da unidade pelo acolhimento e rede de apoio e a atuação da Patrulha Maria da Penha.

Estiveram com a ministra: Martina Hackelberg, cônsul-geral do Consulado Alemão de São Paulo e Manfred Brinkmann, adido social da embaixada alemão em Brasília, além de outros integrantes da equipe.