Departamento da Mulher abre inscrições para o workshop 'Constelação Familiar'

O Departamento da Mulher da Prefeitura de Suzano abre nesta segunda-feira (11/11) 50 vagas exclusivas para moradoras acima de 18 anos participarem da sétima edição do workshop “Constelação Familiar”. O encontro está marcado para 18 de novembro (segunda-feira), das 18h30 às 21h30, no Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado na rua Paraná, 70, no centro.

A atividade será conduzida pelas consteladoras Alzira Cristina e Fabiana Marcolongo e tem como objetivo abordar questões não resolvidas e ressentimentos acumulados entre familiares. Além disso, a Constelação Familiar é uma prática terapêutica que promove uma visão profunda dos vínculos emocionais e dos padrões de comportamento dentro da família, permitindo que cada participante reconheça influências inconscientes que podem estar impactando suas vidas. Esse processo funciona como uma “terapia dos estados profundos de consciência”, acessando o inconsciente tanto de forma individual quanto coletiva.

Durante o workshop, as consteladoras guiam os participantes em exercícios que exploram a percepção dos laços familiares, utilizando técnicas que visam trazer à tona memórias e emoções. A atividade busca proporcionar um espaço seguro para a reflexão e a compreensão dos conflitos familiares, ajudando a identificar raízes de problemas e promovendo a harmonia, baseada na metodologia criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger.

Para realizar a inscrição, é necessário comparecer ao órgão municipal, localizado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), ou ligar para o número de telefone (11) 4745-2140, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. As inscrições se encerram assim que todas as vagas forem preenchidas.

“É sempre gratificante poder contribuir para o processo de reconexão das pessoas consigo mesmas e com suas famílias, ou ajudá-las a resolver pendências emocionais que possam estar afetando sua qualidade de vida. A oportunidade de participar de processos que promovem a cura emocional é um passo importante para que cada indivíduo possa se sentir mais equilibrado, compreendido e em paz consigo próprio”, afirmou a diretora de Projetos Especiais do Departamento da Mulher, Sandra Lopes Nogueira.