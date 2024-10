Departamento da Mulher abre inscrições para o workshop 'Mapa Numerológico'

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher, está com cem vagas abertas para o workshop “Mapa Numerológico”, que acontecerá na próxima segunda-feira (21/10), às 19 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do telefone (11) 4745-2140, até sexta-feira desta semana (18/10), das 9 às 15 horas.

O evento terá como tema “O significado das ausências e excessos de números no nosso nome” e será ministrado pelo numerólogo Carlos Hamaguchi, que trará uma abordagem detalhada sobre o assunto. Ele explicará o significado de cada número e como essas informações podem impactar diferentes aspectos da vida cotidiana, como relacionamentos, carreira e autoconhecimento. Além disso, os participantes receberão uma apostila que ajudará a aprofundar o conhecimento adquirido durante o workshop

Para a diretora Sandra Lopes Nogueira, o workshop é uma excelente oportunidade para as pessoas entenderem como a numerologia pode influenciar suas vidas de maneira significativa “Estamos sempre em busca de trazer temas relevantes que possam contribuir para o bem-estar e o crescimento pessoal dos cidadãos de Suzano”, destacou Sandra.