Departamento da Mulher de Suzano começa a atender na segunda-feira

A Prefeitura de Suzano, entregou, na manhã desta sexta-feira (8), o novo Departamento da Mulher. O equipamento começa os atendimentos nesta segunda-feira (11), a partir das 8 horas e vai atuar na defesa dos direitos das mulheres do município, promovendo, articulando e monitorando políticas públicas destinadas ao público feminino.

O departamento está instalado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, rua Baruel, 501 – Centro. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas de segunda à sexta-feira.

Durante cerimônia de inauguração da sala, estiverem presentes a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (0AB) de Suzano, Maria Margarida Mesquita; a diretora de Projetos do Saspe, Sandra Lopes Nogueira; e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Laís Matos da Silva; o secretário de Governo Alex Santos e demais autoridade da cidade para prestigiar o evento.

A sala será administrada por Maria Margarida, Sandra Lopes Nogueira e Laís Matos da Silva.

O departamento vai oferecer um local específico e seguro para que as suzanenses possam receber orientações e tirar dúvidas sobre os mais diversos assuntos que envolvam políticas públicas voltadas a elas. Cada atendimento será analisado individualmente pela equipe do local e se for necessário será direcionada a outro órgão para receber um atendimento mais completo.

A exemplos citam que vão auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica para os órgãos competentes, auxiliar as mulheres que precisam de consultas médicas.

Além disso, o equipamento realizará reuniões, eventos e palestras externas e servirá como uma ferramenta de auxílio à Prefeitura de Suzano na implantação de políticas públicas voltadas especialmente ao público feminino.

A coordenadora do departamento, Maria Margarida Mesquita, explica que o departamento foi criado para auxiliar as mulheres, sejam com dúvidas sobre leis, procedimentos médicos, cursos e entre outros assuntos.

“O atendimento será diário. O objetivo é acolher com amor as mulheres nesse espaço. Vamos atender e orientar as mulheres e sempre deixá-las seguras. Queremos oferecer cursos também para que elas tenham uma renda extra e criem sua liberdade financeira. Aqui vão ter auxílio de tudo. Será um espaço feito por mulheres para mulheres”, contou.

A primeira-dama, Larissa Ashiuchi enfatiza que o equipamento vai fortalecer os serviços da rede de apoio ao público feminino oferecidos em Suzano.

"Amor, acolhimento e cuidado. Esse é objetivo do Departamento da Mulher na cidade. Além disso, queremos mostrar para as mulheres que elas não precisam ter medo. Para nós, é um orgulho, neste Dia Internacional da Mulher, entregar este lindo equipamento", pontuou.

Para finalizar o prefeito destacou que o equipamento trará agilidade e assertividade nos atendimentos para mulheres. “Na nossa gestão sempre estamos apoiando e defendo a causa das mulheres. Entregar esse equipamento fortalece o apoio ao público feminino”, disse.