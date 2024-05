Departamento da Mulher inicia inscrições para oficina 'Ayurveda - Semente Boa'

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher – Projetos Especiais, abre nesta quarta-feira (22/05) as inscrições para 60 vagas do workshop “Ayurveda - Semente Boa: Oficina para Parturientes” para mulheres que irão passar em breve pelo trabalho de parto. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer ao Departamento da Mulher, localizado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) ou por meio do telefone (11) 4745-2140, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

A atividade está prevista para ocorrer no dia 3 de junho (segunda-feira), às 17h30 horas, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. O workshop será ministrado pela terapeuta Michele Sinohara e terá o objetivo de acolher e transmitir recursos naturais, que são práticas de cuidados naturais como massagens utilizando óleos vegetais orgânicos e uso de ervas medicinais específicas que a parturiente pode utilizar para auto cuidado e desintoxicações. e informações sobre a saúde da mulher e do bebê.

A atividade, que é uma forma de demonstrar a prática de uma rede de apoio à futura mamãe, promete realizar uma roda de conversas em que será tratada a importância da alimentação, além de práticas de cuidados corporais no pré e pós-parto.

Para a diretora de Projetos Especiais do Departamento da Mulher, Sandra Lopes Nogueira, essa iniciativa é fundamental para proporcionar às gestantes ferramentas que possam contribuir para uma experiência de parto mais tranquila e saudável. “Nosso objetivo é oferecer suporte e orientação às participantes, promovendo o bem-estar físico e emocional durante esse momento tão especial", destacou ela.

Por sua vez, para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o workshop representa um importante passo no cuidado com a saúde e o bem-estar das gestantes. “Estamos empenhados em fornecer às mulheres suporte holístico durante o período gestacional, buscando promover um ambiente de acolhimento e conhecimento para que elas se sintam preparadas e confiantes para o momento do parto”, ressaltou Larissa.