Região deve receber 30 novas escolas; 2,6 mil crianças aguardam creches

O Alto Tietê tem projetos para pelo menos 30 novas creches e escolas que beneficiarão cerca de 5,6 mil estudantes. Os dados são das prefeituras de Suzano, Guararema, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Arujá.

Segundo levantamento, atualmente há 568 unidades escolares na região que atendem 137,1 mil alunos. Há ainda 2.623 crianças aguardando por vagas em creches. Em idade obrigatória, ou seja, do fundamental I em diante, todos os estudantes estão sendo atendidos.

Em Suzano, a Prefeitura informou que foi aberto, em maio deste ano, um processo licitatório para construção de uma escola municipal na Vila Urupês, que será implantada entre as ruas Madame Pommey e Ruth, com capacidade para atender 180 crianças entre zero e 5 anos, em sete salas e um berçário.

A administração municipal ainda ressaltou que, em fevereiro deste ano, foi entregue a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a Dona Pequeninha, no Jardim Europa, com capacidade para atender 260 alunos de zero a 5 anos. O trabalho voltado à melhoria da infraestrutura educacional também tem incluído as ampliações e readequações nos equipamentos já existentes, como o executado na Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda, que permitiu o aumento de salas, de quatro para oito, e da capacidade de atendimento, de 200 para 320 crianças de 4 e 5 anos, cuja entrega foi realizada também em maio.

Atualmente o município conta com 73 escolas municipais e 28 creches conveniadas, que atendem cerca de 26,2 mil alunos. Há ainda 639 crianças aguardando vaga na rede, que, segundo a prefeitura, o número é derivado da demanda espontânea de pais que procuram a Secretaria de Educação.

Ferraz de Vasconcelos

Em Ferraz, está em construção a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Tom Jobim, além da ampliação da Emeb Gustavo Zanchetta, segundo a Prefeitura. As unidades beneficiarão cerca de 180 crianças.

Atualmente, a cidade conta com 66 unidades escolares que atendem 20.757 estudantes. Há ainda 188 crianças aguardando por vagas em creches. A administração municipal reforça que há 560 vagas disponíveis para atendimento.

Isso geralmente acontece, pois famílias optam por aguardar uma vaga em determinada unidade escolar ou em um período específico de atendimento, mesmo quando há vagas ofertadas em outras unidades da rede.

Mogi das Cruzes

Na cidade de Mogi, a Secretaria Municipal de Educação informa que está em andamento a construção de dois Cempres em Taiaçupeba e Biritiba Ussu e da nova creche do Conjunto do Bosque. O CEIM Maria Martinha Cardoso Paes, em Biritiba Ussu, está sendo ampliado e a EM (R) Geralda Ferraz de Campos, na Volta Fria, também será ampliada e totalmente reformada. As novas unidades criarão cerca de 900 vagas de creche, pré-escola e ensino fundamental.

Atualmente, a rede de ensino conta com 211 unidades, que atendem 45,7 mil alunos. Há ainda 820 inscritos aguardando vaga para creche.

Arujá

Em Arujá, está prevista a construção de uma escola estadual de tempo integral no bairro Jardim Emília. Também está em andamento a construção da Creche Pró-Infância Tipo II, no bairro Centro Residencial, executada pela Construtora César Gonçalves.

A rede de ensino de Arujá é composta por 47 unidades escolares, entre municipais, conveniadas e subvencionadas.

Itaquaquecetuba

Em Itaquá, estão previstas 23 inaugurações e reinaugurações que beneficiarão 4,2 mil estudantes, segundo a Prefeitura. Há 120 unidades escolares na cidade, que atende. 40.438 estudantes.

Há ainda 796 crianças aguardando por vagas em creches.

Guararema

Por sua vez, a Prefeitura de Guararema informou que há previsão de uma nova unidade de ensino na cidade que beneficiará cerca de 200 alunos.

Atualmente, o município conta com 23 escolas que atendem 3.868 alunos.

O DS procurou as demais cidades do Alto Tietê, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.