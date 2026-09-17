Departamento da Mulher leva orientações sobre violência e proteção para mais de 200 alunas

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher, levou nesta quinta-feira (17/09) orientações sobre prevenção à violência e os mecanismos de proteção disponíveis no município para mais de 200 alunas da Escola Estadual Vereador Antônio Valdemar Galo, na Vila Amorim. A palestra foi conduzida pela responsável pelo setor, Maria Margarida Mesquita, e teve como objetivo ampliar o acesso das jovens a informações que possam contribuir para a identificação situações desta natureza, assim como abuso e discriminação.

Durante o encontro, foram abordados temas como bullying, cyberbullying e racismo, além da eficácia da Lei Maria da Penha (fei federal nº 11.340/2006) e dos instrumentos existentes para acolher, orientar e encaminhar mulheres vítimas de violência e seus filhos, quando necessário. A atividade também apresentou os serviços que integram a rede de proteção do município e os caminhos que podem ser buscados diante de uma situação de risco.

Para Maria Margarida, levar esse tipo de orientação ao ambiente escolar é uma forma de fortalecer a prevenção e fazer com que saibam onde buscar ajuda. “Precisamos conversar com as jovens, orientar e mostrar que elas não estão sozinhas. É muito importante que conheçam os seus direitos, saibam identificar situações de violência e conheçam os serviços que Suzano oferece para acolher, orientar e encaminhar quem precisar. A informação é uma ferramenta de prevenção e pode ajudar a evitar que se tornem vítimas de violência, abuso ou aliciamento”, afirmou.

Ela também apresentou a trajetória do Departamento da Mulher, criado em março de 2024 como setor da Secretaria Municipal de Governo, e ressaltou a importância de sua atuação no atendimento e na orientação às mulheres. Outro equipamento citado durante a palestra foi a Sala Rosa da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, instituída em 1998 para oferecer um espaço de acolhimento às mulheres que procuram a unidade policial para denunciar situações de violência.

O serviço também atua no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, contando com o suporte de profissionais que integram a rede de proteção. Conforme explicou Maria Margarida, a estrutura dispõe da colaboração de advogadas voluntárias e de atendimento psicológico viabilizado por meio de parceria com a Clínica Salus, fortalecendo o suporte oferecido às vítimas.

A atividade na escola também teve caráter preventivo, com orientações para que as estudantes reconheçam possíveis abordagens de risco e saibam procurar ajuda. A programação faz parte das ações de conscientização desenvolvidas pelo Departamento da Mulher junto à comunidade e às instituições de ensino.

Segundo Maria Margarida, novas atividades estão previstas para ampliar o diálogo com os jovens. Em novembro, dentro das ações relacionadas ao Novembro Azul, a proposta é realizar uma atividade voltada aos alunos homens, ampliando as discussões sobre respeito, prevenção à violência e responsabilidade nas relações.

“Nosso trabalho é justamente este: estar perto da população, levar informação e fortalecer os caminhos de proteção. Quando conseguimos conversar com mais de 200 jovens em uma escola, estamos contribuindo para que elas conheçam seus direitos, saibam identificar situações de risco e entendam que podem procurar ajuda. Essa parceria com as escolas é fundamental para construirmos uma sociedade com mais respeito e menos violência”, finalizou.