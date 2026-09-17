'Rock no Parque' reúne bandas de heavy metal e estilo alternativo no Max Feffer neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (20/09), das 13 às 18 horas, mais uma edição do “Rock no Parque”. A programação contará com quatro bandas e vai reunir diferentes vertentes, como heavy metal, com apresentações autorais e tributos a grandes nomes deste estilo musical.

A abertura ficará por conta da Alvora Rock, power trio formado em 2025 e dedicado à combinação entre rock alternativo e indie. A proposta sonora é unir o peso do rock alternativo à atmosfera melancólica do indie.

Na sequência, sobe ao palco o grupo Makinario, que completa dez anos de trajetória levando ao público repertórios ligados ao heavy metal tradicional. A banda apresenta músicas de nomes consagrados do gênero, como Judas Priest, Saxon, Accept, Black Sabbath, Iron Maiden, Dio e Ozzy Osbourne.

A terceira apresentação será da Ghosts of War – Tributo Slayer. Criado em 2021, a banda homenageia uma das principais referências do thrash metal mundial e apresenta um repertório que percorre diferentes fases da carreira do Slayer, mantendo características como velocidade, riffs marcantes e a intensidade que consagrou a banda norte-americana.

Encerrando a programação, a Anesthesia Metallica Tributo leva ao palco sucessos do Metallica. Formada em 2005 por músicos com influências de bandas como Slayer, Pantera, Black Sabbath e Megadeth, a Anesthesia concentra seu repertório especialmente no período que vai do álbum “Kill ’Em All”, lançado em 1983, ao “Black Album”, de 1991.

A iniciativa integra a programação cultural realizada regularmente no Parque Max Feffer e busca ampliar as opções de lazer aos fins de semana, além de abrir espaço para bandas da região e aproximar diferentes públicos da cena do rock e do heavy metal.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a diversidade oferecida pela programação. “O ‘Rock no Parque’ é um espaço importante para quem gosta do gênero e também para as bandas que encontram uma oportunidade de apresentar seu trabalho ao público. Nesta edição teremos desde o rock alternativo até grandes referências do heavy metal e do thrash metal, garantindo uma tarde de muita música e fortalecendo a pluralidade da nossa programação cultural”, afirmou.