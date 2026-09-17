Ferraz instala 30 placas solares no Parque Nosso Recanto

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizou, durante o mês de setembro, a instalação de 30 placas solares no Parque Municipal Nosso Recanto, na Rua Lourenço Paganucci, nº 1.133, no Jardim Ferrazense. Além disto, a iniciativa busca ampliar o uso de fontes mais limpas e renováveis para a geração de energia elétrica nos equipamentos públicos municipais.



A utilização da energia solar contribui para a redução dos impactos ambientais relacionados à geração de eletricidade, uma vez que os sistemas fotovoltaicos não emitem gases de efeito estufa durante a produção de energia. Esta medida também favorece a adoção de alternativas sustentáveis e o aproveitamento de uma fonte natural abundante e renovável.



Entre os benefícios da energia solar estão a redução da emissão de gases poluentes, como o dióxido de carbono (CO), a preservação dos ecossistemas e a possibilidade de instalação dos equipamentos em estruturas e áreas já existentes, sem a necessidade de intervenções que possam causar impactos ambientais. Além disso, os painéis solares possuem funcionamento silencioso e não geram resíduos poluentes no ar, no solo ou na água durante a operação.



A implantação das placas no Parque Nosso Recanto integra um cronograma mais amplo de expansão da geração de energia solar em equipamentos públicos de Ferraz de Vasconcelos. Antes da instalação no parque, sistemas fotovoltaicos também foram implantados na Secretaria Municipal de Educação, no Paço Municipal na Rua Pedro Foschini, nº 200, na Vila Romanópolis.



O cronograma da Prefeitura também prevê a instalação de placas fotovoltaicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Antônio Nham e Antônio Pasquarelli, além do Centro Integrado à Saúde (CIASM). A iniciativa reforça a busca do município por soluções que aliem sustentabilidade, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos públicos.

