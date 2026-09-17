Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 17 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Ferraz

Ferraz instala 30 placas solares no Parque Nosso Recanto

Ação amplia o uso de energia limpa e renovável e contribui para mais economia e sustentabilidade no município

17 setembro 2026 - 10h27Por de Ferraz
Ferraz instala 30 placas solares no Parque Nosso RecantoFerraz instala 30 placas solares no Parque Nosso Recanto - (Foto: Isabela Kikuchi / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizou, durante o mês de setembro, a instalação de 30 placas solares no Parque Municipal Nosso Recanto, na Rua Lourenço Paganucci, nº 1.133, no Jardim Ferrazense. Além disto, a iniciativa busca ampliar o uso de fontes mais limpas e renováveis para a geração de energia elétrica nos equipamentos públicos municipais.

A utilização da energia solar contribui para a redução dos impactos ambientais relacionados à geração de eletricidade, uma vez que os sistemas fotovoltaicos não emitem gases de efeito estufa durante a produção de energia. Esta medida também favorece a adoção de alternativas sustentáveis e o aproveitamento de uma fonte natural abundante e renovável.

Entre os benefícios da energia solar estão a redução da emissão de gases poluentes, como o dióxido de carbono (CO), a preservação dos ecossistemas e a possibilidade de instalação dos equipamentos em estruturas e áreas já existentes, sem a necessidade de intervenções que possam causar impactos ambientais. Além disso, os painéis solares possuem funcionamento silencioso e não geram resíduos poluentes no ar, no solo ou na água durante a operação.

A implantação das placas no Parque Nosso Recanto integra um cronograma mais amplo de expansão da geração de energia solar em equipamentos públicos de Ferraz de Vasconcelos. Antes da instalação no parque, sistemas fotovoltaicos também foram implantados na Secretaria Municipal de Educação, no Paço Municipal na Rua Pedro Foschini, nº 200, na Vila Romanópolis.

O cronograma da Prefeitura também prevê a instalação de placas fotovoltaicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Antônio Nham e Antônio Pasquarelli, além do Centro Integrado à Saúde (CIASM). A iniciativa reforça a busca do município por soluções que aliem sustentabilidade, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos públicos.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Rock no Parque' reúne bandas de heavy metal e estilo alternativo no Max Feffer neste domingo
Cidades

'Rock no Parque' reúne bandas de heavy metal e estilo alternativo no Max Feffer neste domingo

Previsão do tempo para quinta-feira (17), em SP: temperaturas ficam mais amenas
Tempo

Previsão do tempo para quinta-feira (17), em SP: temperaturas ficam mais amenas

Escola Estadual Professora Luiza Hidaka passa por reparos após danos causados pelas chuvas
Cidades

Escola Estadual Professora Luiza Hidaka passa por reparos após danos causados pelas chuvas

Câmara aprova as contas de mais um ano de Ashiuchi à frente da Prefeitura de Suzano
Cidades

Câmara aprova as contas de mais um ano de Ashiuchi à frente da Prefeitura de Suzano

Transporte amplia em 177% o alcance da Operação Tapa-Buraco entre 2025 e 2026 
Cidades

Transporte amplia em 177% o alcance da Operação Tapa-Buraco entre 2025 e 2026 

Vereador Denis destaca aprovação das contas de 2023 e legado da gestão de Rodrigo Ashiuchi
Cidades

Vereador Denis destaca aprovação das contas de 2023 e legado da gestão de Rodrigo Ashiuchi