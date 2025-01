Departamento da Mulher reforça parceria com 2º DP para proteção às vítimas

O Departamento da Mulher da Prefeitura de Suzano recebeu nesta quarta-feira (15/01), em suas dependências no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, a visita do delegado do 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista, Lourival Zacarias Noronha. A recepção ficou por conta do secretário municipal de Governo, Alex Santos, pela responsável por este setor, Maria Margarida Mesquita, e pela vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Beatriz dos Santos Cruz. No encontro, foram discutidas medidas que buscam fortalecer a parceria entre todos os integrantes da rede de suporte às mulheres vítimas de violência doméstica.

O delegado teve a oportunidade de conhecer as instalações do espaço, inaugurado em 8 de março do ano passado, para atuar na defesa dos direitos das suzanenses, promovendo e monitorando políticas públicas. O departamento conta com sala de coordenação, administração e banheiro, sendo entregue totalmente personalizado com o objetivo de tornar o ambiente mais característico para promover um acolhimento mais confortável. O local foi projetado para atender ao público feminino, prestando informações e tirando dúvidas sobre os mais diversos assuntos que envolvam os serviços voltados a elas.

O trabalho de integração entre os diversos serviços municipais e estaduais tem proporcionado inúmeras alternativas para quem busca apoio e manifesta o interesse em denunciar agressões. Entre as possibilidades, incluem-se a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano (rua Presidente Nereu Ramos, 302 - Jardim Santa Helena), onde está instalada a Sala Rosa; o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) de Suzano, nas salas 14 e 15 do Paço Municipal, localizado na rua Baruel, 501; a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa); a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), que atende pelos números (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 ou pelo 153; e o próprio Departamento da Mulher, que presta as orientações necessárias na sala 9 do subsolo do Paço Municipal, das 8 às 17 horas.

Maria Margarida Mesquita afirmou que o encontro com as autoridades policiais é muito importante para estreitar as parcerias e mostrar a mobilização da prefeitura para a defesa desse público. “Suzano conta com um trabalho muito expressivo para garantir proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. A administração municipal está inteiramente integrada às discussões em torno deste tema e, por isso, recebemos com muita honra o delegado responsável pelo DP da Boa Vista”, declarou ela. O secretário destacou a integração entre as partes envolvidas para resolução das demandas da população.

“Estamos aqui para dialogar e agir em conjunto para todas as frentes de atuação relacionadas ao tema. Tanto a prefeitura quanto a Polícia Civil fazem a diferença na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Assim, seguiremos sempre conversando e buscando encontrar as melhores alternativas para apoiar as munícipes”, ressaltou Santos.