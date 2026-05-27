Desassoreamento do rio Guaió avança e conclusão é antecipada para junho

Os trabalhos de desassoreamento do rio Guaió avançaram nos últimos 15 dias e a previsão de conclusão, inicialmente em novembro, foi antecipada para o fim de junho, principalmente após o reforço da operação com a inclusão de uma nova retroescavadeira. O prefeito Pedro Ishi e o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, acompanharam o andamento das atividades na manhã desta quarta-feira (27/05).

A nova frente de trabalho foi iniciada no dia 15 de maio pela SP Águas, autarquia do governo do Estado. Durante a vistoria, o chefe do Executivo e o secretário estiveram acompanhados pelos engenheiros responsáveis pelos serviços, José Augusto Mendes e Luiz Carlos da Silva.

As intervenções ocorrem em um trecho de aproximadamente um quilômetro, entre a foz do Tietê e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), e têm como objetivo a retirada de sedimentos acumulados no leito do rio. A ação busca restabelecer a profundidade original do Guaió e ampliar sua capacidade de escoamento, contribuindo para a prevenção de alagamentos e oferecendo mais segurança à população durante os períodos de chuvas intensas.

A expectativa é de que sejam retirados cerca de 8 mil metros cúbicos de resíduos. Os serviços beneficiarão diretamente bairros do entorno, como Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis.

A parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado, que tem reforçado a atuação da SP Águas no município, foi consolidada durante a visita da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, realizada em 27 de março. Na ocasião, ela acompanhou a vistoria das intervenções em andamento no Tietê e anunciou as intervenções que se iniciaram neste mês no rio Guaió.

Paralelamente às tratativas que têm garantido o avanço do desassoreamento no Guaió, outras frentes conjuntas com o governo estadual também estão em fase de articulação. Entre elas está o projeto de amortecimento do rio Una, que prevê intervenções voltadas à ampliação da capacidade de escoamento das águas e ao controle da vazão até o rio Tietê. A iniciativa deverá ser executada nas imediações da rotatória da Praça do Sol Nascente, na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos destacou que o trabalho reforça a atenção permanente da administração municipal com a zeladoria e a prevenção. “Estamos acompanhando de perto essa importante intervenção e atuando em parceria com o governo do Estado para garantir mais segurança à população. O desassoreamento dos rios é uma ação essencial de prevenção, que fortalece nossa infraestrutura urbana e contribui diretamente para o bem-estar das famílias suzanenses”, afirmou Samuel Oliveira.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da parceria institucional com o governo estadual e o avanço do cronograma. “Essa parceria tem trazido resultados concretos para Suzano. A antecipação da conclusão do desassoreamento do rio Guaió representa um ganho importante para a cidade e reforça nosso compromisso com o planejamento e com as ações preventivas que impactam diretamente a qualidade de vida da população”, declarou o chefe do Executivo.