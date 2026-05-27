Megaoperação contra roubos e tráfico em Suzano e região mobiliza mais de 370 agentes

Suzano viveu um dia marcante de combate à criminalidade nesta quarta-feira (27/05) ao receber a “Operação Impacto Grande Envergadura - Alto Tietê”, que mobilizou 378 agentes, entre integrantes de dez grupamentos da Polícia Militar (PM) e quatro da Guarda Civil Municipal (GCM). Em meio à atuação nas cidades da região, eles promoveram, em âmbito local, ações contra roubos e furtos no centro e contra o tráfico de entorpecentes no Miguel Badra, no Jardim Colorado e na região de Palmeiras.

Todas as 145 viaturas envolvidas, do município e do Estado, ficaram perfiladas no Parque Municipal Max Feffer, para marcar o momento simbólico de integração desta frente ampla, que marcou também o aniversário de 20 anos do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M-12), responsável por três batalhões da PM: 32º (que abrange Suzano) 17º e 35º.

A cerimônia contou com as presenças do prefeito de Suzano Pedro Ishi; da primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi; do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; e do prefeito de Poá, Saulo Souza.

Por parte da Polícia Militar participaram lideranças do 32º Batalhão, incluindo o tenente-coronel Willian Tadashi; o major Gilson Kameoka, que conduziu a operação; e o comandante da 1ª Companhia, capitão André Cavalari. Também foram saudados o coronel Rodrigo de Oliveira Carneiro, comandante CPA/M-12, e o tenente-coronel Alexandre Zakir, da mesma unidade.

As autoridades destacaram a presença abrangente das forças policiais, não só em Suzano como em toda a região, já que participaram agentes do 1º Batalhão de Choque, do Regimento de Polícia Montada, do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária, do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), do Comando de Aviação da Polícia Militar e dos Batalhões de Ações Especiais de Polícia, o Baep (5º e 6º).

O major Kameoka destacou a parceria com a GCM para o desenvolvimento das operações em Suzano. “Temos trabalhado em conjunto para garantir mais tranquilidade à população nas três regiões da cidade, evitando furtos e roubos a veículos e transeuntes no entorno da região central, e atuado contra o tráfico de entorpecentes tanto na região sul quanto na região norte de Suzano”, ressaltou a liderança da Polícia Militar.

O secretário Francisco Balbino afirmou que esta operação mostra o compromisso que Suzano tem para garantir as ações de segurança que são necessárias. “Integramos mais esse trabalho realizado com a Polícia Militar, que é fruto da inteligência e do mapeamento das áreas que registram mais ocorrências. Temos que agradecer o apoio que as forças policiais do Estado têm nos dados para combater os crimes”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito reforçou que esta foi uma data histórica para a cidade. “Tivemos mais de 370 agentes em Suzano, percorrendo as ruas e garantindo a proteção dos munícipes. Essa integração com o Estado demonstra a atuação ostensiva que tem sido desenvolvida em todo o município, para manter a cidade segura. Temos que parabenizar o CPA/M-12 por tudo que tem feito nestes 20 anos e pela parceria de sempre”, pontuou o chefe do Executivo.