Servidores da Saúde são homenageados por premiação em congresso estadual

Servidores da rede municipal de Saúde, responsáveis pelo desenvolvimento do projeto “Aprimoramento do cuidado à primeiríssima infância em Unidade Básica de Saúde”, foram homenageados pelo prefeito Pedro Ishi nesta quarta-feira (27/05) em reconhecimento ao prêmio recebido durante o 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado em abril, em Santos, no litoral paulista.

A iniciativa garantiu ao município o prêmio “Destaque OPAS” (Organização Pan-Americana da Saúde), um dos principais reconhecimentos concedidos durante o evento.

Receberam a homenagem os profissionais da Atenção Primária em Saúde (APS) Juliana Pereira Tavares de Melo, Lilian Modesto Delmondes e Robson Rodrigues, responsáveis pela criação e desenvolvimento do trabalho executado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Esthelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto. Cada servidor recebeu uma placa entregue pelo prefeito Pedro Ishi, em reconhecimento ao empenho e à dedicação demonstrados no cuidado com a população. O evento ocorreu na própria UBS.

O projeto premiado é vinculado ao programa “Começar Bem” e tem como foco o acompanhamento do neurodesenvolvimento de crianças de zero a 36 meses. A proposta busca fortalecer o cuidado integral na primeira infância, promovendo atendimentos mais humanizados e ações preventivas capazes de identificar precocemente possíveis alterações no desenvolvimento infantil.

O congresso promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP) reuniu gestores, pesquisadores, especialistas e profissionais da área de todo o País. Com o tema “O SUS e o EnvelheSer: estratégia para uma longevidade digna e com equidade”, o encontro contou com a apresentação de milhares de experiências exitosas desenvolvidas pelos municípios brasileiros.

Ao todo, Suzano inscreveu 26 trabalhos desenvolvidos por profissionais da rede municipal de Saúde. Entre mais de 2,7 mil experiências apresentadas, o projeto desenvolvido pela equipe da UBS Miguel Badra Alto recebeu o “Destaque OPAS”, reconhecimento destinado a iniciativas alinhadas às diretrizes internacionais de promoção da saúde e prevenção.

A gerente da unidade, Michelle Teixeira Kajiwara, enalteceu a equipe homenageada e reconheceu o comprometimento dos profissionais envolvidos no atendimento à população. “Este prêmio representa o esforço diário de servidores que trabalham com dedicação e sensibilidade no cuidado às crianças e às famílias atendidas pela unidade. É uma conquista que valoriza a APS e mostra como precisamos sempre investir em ações voltadas à primeira infância”, afirmou.

O secretário de Saúde, William Harada, citou a qualidade técnica empregada pelas equipes no projeto e o compromisso da administração com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). “O reconhecimento recebido no congresso estadual só nos mostra que Suzano vem desenvolvendo políticas públicas eficientes e humanizadas. O trabalho realizado me deixa orgulhoso. De fato, a APS é essencial para garantir qualidade de vida desde os primeiros anos de vida”, declarou.

Durante a homenagem, o prefeito parabenizou a equipe e disse estar orgulhoso pelo desempenho dos profissionais da Saúde. “É uma alegria poder reconhecer profissionais que fazem a diferença na vida das pessoas. Esse prêmio mostra que Suzano possui equipes capacitadas, comprometidas e preparadas para oferecer um atendimento cada vez mais humano e eficiente à população. A dedicação desses servidores merece todo o nosso reconhecimento”, finalizou Pedro Ishi.