Segurança Cidadã acolhe demandas de Palmeiras durante reunião do Conseg Sul

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano participou, nesta terça-feira (26/05), de mais uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Sul, realizada na Associação Fukuhaku, na Vila Ipelândia, distrito de Palmeiras.

Durante o encontro, que teve participação do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro, e do assessor estratégico da secretaria, Marcelo Miyasaki, foram reforçadas as ações promovidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) na região e discutidos casos de perturbação de sossego e circulação irregular de motocicletas.

Um dos destaques da reunião foi o trabalho desenvolvido pela GCM, que vem intensificando as ações de fiscalização e combate à perturbação de sossego por meio de operações integradas envolvendo Polícia Militar, Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização de Posturas. Uma das principais iniciativas é a operação “Cidade e Ordem”, que está sendo executada não só em Palmeiras, mas em todo o município, com foco na fiscalização de bares, adegas e pontos denunciados pela população.

Além disso, as equipes da própria GCM desenvolveram no distrito, em abril, a operação “Cavalo de Aço”, para intensificar a fiscalização de motocicletas e combater irregularidades no trânsito, além de coibir práticas que afetam a tranquilidade dos moradores, como escapamentos adulterados e direção perigosa. Isso sem falar no reforço do patrulhamento preventivo com iniciativas como a “Operação Visibilidade”, também citada na reunião, que amplia a presença da GCM em pontos estratégicos da cidade, fortalecendo a sensação de segurança da população.

Dados apresentados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã mostram que, apenas no primeiro quadrimestre de 2026, foram registrados 282 atendimentos relacionados à perturbação de sossego, dentro de um total de 1.683 ocorrências atendidas pela corporação.

Durante a reunião, moradores aproveitaram para apresentar informações relacionadas ao barulho provocado por motocicletas na região do Jardim Dora, especialmente durante a noite e madrugada. Também virou pauta da reunião casos de perturbação de sossego em bairros de Palmeiras, principalmente em razão do funcionamento irregular de adegas, bares e estabelecimentos que descumprem os limites de horário e de emissão sonora.

Ainda estiveram presentes o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; o delegado titular do 1º Distrito Policial de Suzano, Lourival Noronha; o chefe dos investigadores da unidade, Mauro Eidi; a vice-presidente do Conseg Sul, Isabel Melo; e o policial militar Rodrigo Lima.

Kanashiro destacou que os encontros promovidos pelo Conseg têm sido fundamentais para ajudar a nortear o trabalho da corporação na cidade. “As reuniões são extremamente importantes porque permitem ouvir diretamente a população e entender as necessidades específicas de cada região. O distrito de Palmeiras recebe atenção constante da GCM, tanto nas operações integradas quanto no patrulhamento preventivo diário. As demandas apresentadas pelos moradores nos auxiliam a direcionar nossas ações e fortalecer o trabalho de prevenção”, afirmou o comandante da GCM.

Por sua vez, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou que o município vai continuar intensificando as operações voltadas à preservação da ordem pública e do sossego da população. “Temos trabalhado de forma integrada com as demais forças de segurança e os setores de fiscalização para combater irregularidades e garantir mais tranquilidade à população. O diálogo com os moradores é essencial para que possamos agir com eficiência e atender as demandas da região sul, especialmente em relação à perturbação de sossego e ao barulho excessivo provocado por motocicletas”, declarou.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias relacionadas à perturbação de sossego podem ser feitas diretamente à GCM pelos telefones 153 e (11) 4745-2150, que funcionam 24 horas por dia.