Dia do Assistente Social é celebrado com encontro no Mirambava

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano celebrou o Dia do Assistente Social (15/05) com um evento especial organizado no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, na última sexta-feira (22/05), que contou com a presença do titular da pasta, Geraldo Garippo.

A atividade teve o objetivo de homenagear a categoria, reunindo 36 profissionais que atuam na rede socioassistencial do município, incluindo os cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O encontro teve participação especial do palestrante Julio Cezar de Andrade, mestre em Serviço Social, militante do movimento negro, da infância e das culturas periféricas, que conduziu uma roda de conversa sobre temas relacionados à atuação do assistente social, com resgate histórico da profissão, desafios contemporâneos e fortalecimento coletivo da categoria, proporcionando um espaço de reflexão e troca de experiências. Também houve apresentação musical da convidada Bruna Oliveira.

A celebração faz jus à importância destes profissionais para a garantia de direitos, em especial à população mais vulnerável. Eles atuam em diversas políticas públicas, mas na Assistência Social eles planejam, coordenam e executam políticas públicas da pasta, acompanhando pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade para promover o acesso a direitos sociais.

Geraldo Garippo destacou que é muito justa a homenagem para uma categoria que faz a diferença no cotidiano da cidade. “Temos que parabenizar o cuidado, a sensibilidade e o preparo que eles demonstram no dia a dia. Não podíamos deixar de marcar essa data com um encontro especial como esse”, ressaltou o titular da pasta.

As ações foram coordenadas pela Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), que presta o serviço de Educação Permanente para a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.